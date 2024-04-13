Hollanda, Tahran ve Erbil'deki temsilciliklerini halka kapatacak

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Hollanda, İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçiliği ve Irak'ın Erbil kentindeki Başkonsolosluğunu yarın halka kapatacağını açıkladı.

Hollanda, Tahran ve Erbil'deki temsilciliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hollanda'nın Tahran'daki Büyükelçiliği ve Erbil'deki Başkonsolosluğunun bölgedeki ülkeler için haftanın ilk günü olan 14 Nisan Pazar günü, halka kapalı olacağının belirtildiği açıklamada, kararın İran ve İsrail arasında artan gerilime önlem olarak alındığı kaydedildi.

Söz konusu Büyükelçilik ve Konsolosluğun 15 Nisan'da açılıp açılmayacağına ise yarın karar verileceği bilgisi paylaşıldı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.