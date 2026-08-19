Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne Destek Verdi

LAHEY, 19 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik son yaptırımlarını kabul etmediklerini belirterek mahkemeye tam destek verdiklerini duyurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası mahkemeler ve yargı organları, görevlerini özgür şekilde yerine getirebilmelidir" dedi.

"Mahkemeye ve mahkeme yetkililerine tam destek veriyoruz" diyen Berendsen, mahkemeye verdikleri desteğin devamını görüşmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane'yi Hollanda'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD salı günü Tomoko Akane ve kıdemli dava avukatı Abdoulaye Seye'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler, hükümetleri mahkemenin yargı çerçevesini kabul etmemiş olan yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak amacıyla mahkemenin yürüttüğü çalışmalara doğrudan katılmıştır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ise söz konusu yaptırımların "hukukun üstünlüğünü zedelediğini" belirtti.