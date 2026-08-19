Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Verdi

Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne Destek Verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını reddetti ve tam destek açıkladı.

LAHEY, 19 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik son yaptırımlarını kabul etmediklerini belirterek mahkemeye tam destek verdiklerini duyurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası mahkemeler ve yargı organları, görevlerini özgür şekilde yerine getirebilmelidir" dedi.

"Mahkemeye ve mahkeme yetkililerine tam destek veriyoruz" diyen Berendsen, mahkemeye verdikleri desteğin devamını görüşmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane'yi Hollanda'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD salı günü Tomoko Akane ve kıdemli dava avukatı Abdoulaye Seye'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler, hükümetleri mahkemenin yargı çerçevesini kabul etmemiş olan yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak amacıyla mahkemenin yürüttüğü çalışmalara doğrudan katılmıştır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ise söz konusu yaptırımların "hukukun üstünlüğünü zedelediğini" belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası, Hollanda, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor Rekor ücret alacak Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:04
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:22:44. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.