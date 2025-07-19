Hollen'dan Mossad'a Tepki

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın yüz binlerce Gazzelinin gönderilmesi için ABD'den destek istediği iddiasına tepki göstererek, "ABD, Gazze'de Filistinli sivillere yönelik etnik temizlik suçuna ortak olmamalı." dedi.

Hollen X sosyal medya hesabından, Mossad Direktörü Barnea'nın, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek aldığına ilişkin iddiaya dair açıklamada bulundu.

Bu duruma tepki gösteren Hollen, söz konusu talebi "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinden gelen gerçekten çirkin ve mide bulandırıcı bir istek" olarak nitelendirdi.

ABD'nin bu duruma karışmaması gerektiğini vurgulayan Hollen, "ABD, Filistinli sivillerin Gazze'de etnik temizliğe tabi tutulması suçuna ortak olmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Gazze halkının gönderileceği ülkeleri ikna etmek" için ABD'den destek istediği iddiası

Axios'un dünkü haberinde, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmesine ilişkin iddialar yer almıştı.

Buna göre Barnea'nın, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardığı öne sürülmüştü.

Mossad Direktörü'nün ayrıca, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edilmişti.