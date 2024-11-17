Hollywood'da Türk Sinema Gecesi - Son Dakika
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Hollywood'da Türk Sinema Gecesi

Hollywood\'da Türk Sinema Gecesi

California'da 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğinde Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi gösterildi.

17.11.2024 12:17
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğinde, "Hayat" filminin gösterimi yapıldı.

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen bu etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı.

Etkinliğin ilk gününde, Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin galası, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi. Galaya, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak katıldı.

Devran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sevgili Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi ülkemizin Oscar aday adayı. Herkesin izleyeceği çeşitli gösterimler olacak ve inşallah finale doğru adım adım gideceğiz. Şu ana kadar alınmış en güzel sonucu alacağız inşallah, onun için buradayız." dedi.

Çok keyifli ve çok güzel bir gecenin olduğunu dile getiren oyuncu Daner de "Burada sizlerle birlikte olduğumuz için ve filmimiz Hayat'ı izleyeceğimiz için heyecanlı ve çok mutluyum. Çok içimize sinen bir film çektik, gerçekten Zeki Demirkubuz önderliğinde ve çok idealist bir oyuncunun çalışmak isteyeceği çok kıymetli bir yönetmen. Filmin geri dönüşleri de çok güzel oldu. İzleyicimiz büyük oranda çok beğendiler filmi, böyle güzel dönüşler almak da çok kıymetli." diye konuştu.

Bu etkinliğe davet edilmekten onur duyduğunu belirten oyuncu Akın Akınözü ise Türk drama dizilerinin yurt dışında fazla izlenmesine dikkati çekti. Akınözü, "Çünkü Anadolu toprakları bence drama için çok uygun topraklar. Çok güçlü hikayelerimiz var. Duygular evrensel, ondan dolayı biz de bunu kendi lokal kültürümüzü evrensel bir şekilde anlatabilme becerisi geliştirdik." dedi.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ve eşi Yolanda Hadid de AA muhabirine konuştu.

Mohamed Hadid ve eşi, Türk sinemasının ve tarihinin büyük hayranı olduklarını ve filmin Oscar'a aday gösterilmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Filistin'deki durum hakkındaki bir soruya yanıt veren Mohamed Hadid, "Bildiğiniz gibi üzücü, şu anda olan biten çok üzücü, umarım yakın gelecekte daha iyi bir yer olur." dedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise "Hayat filmini izleyeceğim için çok heyecanlıyım, Türk filmlerinin globalde olması benim için mutluluk kaynağı, aynı zamanda üstümde büyük bir sorumluluk da hissediyorum ve ilham da veriyor bana." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı kadın oyuncu Luciana Faulhaber ise "Birlikte kalmanın, topluluğumuzla birlikte olmanın, ülkemizden uzakta bir yuva bulmanın ve nereden gelirse gelsin sanatı kutlamanın önemli bir zaman olduğunu düşünüyorum. ABD dışından çok fazla sanat zenginliği geliyor." diye konuştu.

Etkinlik başkanı Barbaros Tapan ise "Hayat" filmine Oscar yolunda başarılar diledi.

Tapan, "Türk film ve dizi sektörünü 4'üncüsünü bir araya getirdiğimiz Hollywood Türk Film Festivalini her sene devam ederek kutlamak istiyoruz. Bunu daha da büyüteceğiz, tabii bunu yaparken özellikle Kültür Bakanlığımıza ve bütün bize destekçi olan kuruluşlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Türk filmleri ve dizilerinin dünya markası olma yolunda önemli adımlar atmaya başladığını vurgulayan Tapan, şunları söyledi:

"Özellikle dizi sektöründe dünyada Amerika'dan sonra bazı bölgelerde ikinci ve bazı bölgelerde üçüncü gelen büyük bir yapımız var artık. Bununla da gurur duymamız lazım. Tabii sinemada da böyle olmasını istiyoruz. Ben inanıyorum Türkiye'de çok genç kardeşlerimiz böyle festivallere gelerek kısa filmler, belgeseller ve festivallerde seslerini daha iyi duyuracaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollywood'da Türk Sinema Gecesi - Son Dakika

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