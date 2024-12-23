Honda ve Nissan Birleşiyor

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TOKYO, 23 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri Honda Motor ve Nissan Motor birleşme görüşmelerini Haziran 2025'te tamamlamayı amaçlıyor.

Kyodo Haber Ajansı'nın konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre iki şirketin, birleşme konusunda tam kapsamlı görüşmelere başlamak üzere pazartesi günü temel bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Birleşmenin gerçekleşmesinin ardından üretim hacmi bakımından Toyota Motor ve Volkswagen AG'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü otomobil üretici grubu ortaya çıkacak.

Habere göre Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Honda ve en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Nissan, bir Nissan ortaklığı olan Mitsubishi Motors ile bir holding şirket kapsamında faaliyette bulunmayı değerlendiriyor.

Holding şirketin iç ve dış yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun Honda tarafından aday gösterileceğini belirten kaynaklar, holding şirketin başkanının da Honda tarafından atanan bir yönetim kurulu üyesi olabileceğini sözlerine ekledi.

Habere göre bu hamleyle, maliyet konusunda rekabet gücünün artırılması ve ABD'li ve Çinli rakiplerin baskın olduğu elektrikli araç pazarına giriş yapılması hedefleniyor.

Honda ve Nissan bu yılın mart ayında elektrikli araç üretimi ve maliyetleri düşürüp rekabet gücünü artıracak yazılım teknolojileri konusunda bir stratejik ortaklık için fizibilite araştırmasına başlama konusunda mutabakata varmış, Mitsubishi Motors da ağustos ayında görüşmelere katılmıştı.