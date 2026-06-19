Hong Kong'da Altın Gasbı - Son Dakika
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Hong Kong'da Altın Gasbı

Hong Kong\'da Altın Gasbı
19.06.2026 11:47
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Hong Kong Havalimanı'nda bir yolcunun 6 kg altını bıçakla gasbedildi, saldırganlar kaçtı.

HONG KONG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında bir yolcunun üzerindeki 6 kilogram altın saldırganlar tarafından gasbedildi. Perşembe günü erken saatlerde bıçaklı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırıya uğrayan yolcunun, Endonezya'nın Bali Adası'ndan döndüğü ve taşıdığı altın külçelerinin yaklaşık 7 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 893.127 ABD doları) değerinde olduğu belirtildi.

Habere göre, saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarken, Hong Kong polisi, adli inceleme yürütmek amacıyla otoparkı güvenlik çemberine aldı ve şüphelilerin yakalanması için kentin ana yollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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