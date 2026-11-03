Hong Kong, Kittitas County\'den yumurta dahil kümes ürünlerinin ithalatını durdurdu

HONG KONG, 3 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong gıda güvenliği yetkilileri, ABD'nin Washington eyaletine bağlı Kittitas County'deki kuş gribi salgını nedeniyle bu bölgeden kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatının askıya alındığını duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı bünyesindeki Gıda Güvenliği Merkezi pazartesi günü yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla ilgili sektöre, yumurta dahil tüm kümes hayvanı eti ve ürünlerinin ithalatını derhal durdurma talimatı verdiğini belirtti.

Açıklamaya göre karar, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün bölgede yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını görüldüğüne ilişkin bildirimi doğrultusunda alındı.

Gıda Güvenliği Merkezi sözcüsü, ABD'li yetkililerle temasa geçtiklerini belirterek, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve ilgili makamların yayımladığı güncellemeleri yakından takip edeceklerini, durumun seyrine göre gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.