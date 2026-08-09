Hopa\'da İHA İmha Edildi

İMHA EDİLDİ

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında bulunan insansız hava aracı (İHA) SAS ekiplerince imha edildi. Artvin Valisi Turan Ergün, imha sonrası yaptığı açıklamada, "SAS komandolarımız geldiler. Dün akşam ifade ettiğimiz gibi çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibarıyla söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denizde imha edildi" dedi.