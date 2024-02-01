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Hopa'da Metin Lokumcu davası devam ediyor

Hopa\'da Metin Lokumcu davası devam ediyor

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, ulaşılamayan 2 tanık polisin dinlenmesinden vazgeçildi ve olay yerinde keşif talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, mütalaa hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

01.02.2024 14:55
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Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, ulaşılamayan 2 tanık polisin dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, olay yerinde keşif talebinin reddine, mütalaa hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da izledi.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda dönemin Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

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