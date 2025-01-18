Hrant Dink'in 18. Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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Hrant Dink'in 18. Yıl Dönümü Anıldı

Hrant Dink\'in 18. Yıl Dönümü Anıldı

TGC, Hrant Dink'in katledilişinin yıldönümünde adalet beklentisini yineleyerek basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

18.01.2025 14:34
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(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci yazar Hrant Dink'in katledilişinin 18. yıl dönümü dolayısıyla "Uzun yıllar Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink'i hiç unutmuyoruz. Hrant Dink'in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını beklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, İstanbul'un Şişli ilçesinde 19 Ocak 2007 tarihinde tetikçi Ogün Samast tarafından Agos Gazetesi önünde katledilen gazeteci yazar Hrant Dink'in 18. ölüm yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazeteci cinayetlerini azmettirenlerin, tetikçilerinin ortaya çıkarılamadığı bir ülkede yaşıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanmasının, gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edemiyoruz. Agos Gazetesi'nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink'in hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 18. yılındayız. Evrensel barışı savunan Hrant Dink'i iki ülke halklarının kardeşlik içinde yaşaması uğruna verdiği mücadeleyle hatırlıyoruz.

Uzun yıllar Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink'i hiç unutmuyoruz. Hrant Dink'in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını beklemeye devam ediyoruz. Barışı savunan, insan odaklı gazetecilik yapan meslektaşlarımızın bundan sonra böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hrant Dink'in 18. Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika

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