Hristiyanlar, İsrailli Yerleşimcilerin Saldılarına İtiraz Etti - Son Dakika
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Hristiyanlar, İsrailli Yerleşimcilerin Saldılarına İtiraz Etti

16.07.2025 13:56
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Filistin'deki Hristiyan toplulukları, yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını Papa'ya şikayet etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şiddet eylemleri, bölgede yaşayan Hristiyanlar tarafından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya şikayet edilmeye başlandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Filistin topraklarında yaşayan Hristiyan toplulukları, İsrailli yasa dışı yerleşimciler ve aşırılık yanlısı grupların Batı Şeria'da çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Taybe köyünü son dönemde hedef almasına ve köye "Burada sizin için gelecek yok" yazısı asmasına karşı seslerini yükseltti.

Hristiyanlar, İsrailli aşırılık yanlısı grupların özellikle Aziz George Kilisesi ve mezarlığını kundaklaması girişimlerine tepki gösterdi.

Haberde, Hristiyan toplulukların, bu mesele özelinde önce Vatikan Devlet Sekreterliğine (Başbakanlık) ardından da Papa 14. Leo'ya sunulmak üzere çok ayrıntılı bir dosya hazırladığı ifade edildi.

Hristiyan din adamları, Taybe'de incelemede bulundu

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın da aralarında bulunduğu bir grup Hristiyan din adamı da dün, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin son dönemde yağmalama ve kundaklama gibi şiddet eylemlerine maruz kalan Taybe köyünde incelemede bulundu.

Kardinal Pizzaballa, burada yaptığı açıklamada, "Burada Vatikan'ın bir temsilcisi var ve çok ayrıntılı bir rapor sundu. Son derece iyi bilgilendirilmişler ama tekrar ediyorum, ne biz ne de başkaları bu sorunları hemen çözebilecek bir güce ya da sihirli formüle sahibiz. Batı Şeria'nın genelinde, sadece burada değil. Şu anda geçerli olan tek yasa güç yasası; haklı olan değil, güçlü olan söz sahibi. Bu ülkenin bu kısmında da hukukun yeniden işlemesi için çalışmamız gerek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu ve polisinin yerleşimcileri durdurmak için müdahale etmediği yönündeki iddialara da değinen Kardinal Pizzaballa, "Detaya girmemiz, kesin bilgiler vermemiz bizim için çok zor. Askeri üniforma giyen kişilerin hepsi gerçek asker olmayabilir, gönüllüler de olabilir. Ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz; hukuk uygulanmıyor ve bu nedenle yetkililerden herkesin haklarına saygı gösterilmesini sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Diğer yandan, bölgede görevli rahip İbrahim Faltas da Vatikan basınına yazdığı makalede, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları için "Bunlar, silahsız insanlara yönelik korkakça saldırılar" ifadesini kullandı, barış çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hristiyanlar, İsrailli Yerleşimcilerin Saldılarına İtiraz Etti - Son Dakika

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