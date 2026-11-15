Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde Maraş ve Mağusa Limanı önerisi yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde Maraş ve Mağusa Limanı önerisi yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hristodulidis\'in 19 maddelik paketinde Maraş ve Mağusa Limanı önerisi yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hristodulidis'in 19 maddelik öneri paketi Filelefteros'ta yayımlandı. BM iki yeni geçiş noktasının eş zamanlı açılmasında mutabakat sağlandığını duyurdu; Maraş'ın iadesi, Mağusa Limanı ve AB'nin genişletilmiş görüşmelere katılımı konusunda ortak karar çıkmadı.

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in 19 maddelik öneri paketi, yönetimine yakınlığıyla bilinen Kıbrıs Rum gazetesi Filelefteros'ta yayımlandı. Birleşmiş Milletler (BM), iki yeni geçiş noktasının eş zamanlı açılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu. Maraş'ın iadesini Mağusa Limanı'na bağlayan öneri ile Avrupa Birliği'nin (AB) genişletilmiş görüşmelere katılması konusunda ise ortak bir karar açıklanmadı.

Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM'ye ilettiği 19 maddelik paketin ayrıntıları bugün Kıbrıs Rum gazetesi Filelefteros'ta yayımlandı. Kostas Venizelos imzalı haber, geçiş noktaları, mayın temizliği ve kültürel mirasa ilişkin önerilerin yanı sıra Maraş ve Mağusa Limanı'nı birbirine bağlayan bir düzenleme ile kapsamlı müzakerelerin hangi formatta yeniden başlayacağına ilişkin bir öneriyi de ortaya koydu.

Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafı ile BM'nin önerilerden 18 Eylül'den bu yana haberdar olduğunu ve 9 Kasım'daki görüşmede Erhürman ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'e yazılı nüsha verdiğini söyledi. Paketin kamuoyuna, Hristodulidis yönetimine yakınlığıyla bilinen Filelefteros üzerinden ulaşması, içeriğin hangi amaçla ve neden şimdi yayımlandığı sorusunu gündeme getirdi. Sızıntının kaynağı belirsizliğini koruyor.

FİLELEFTEROS'UN YAYIMLADIĞI 19 MADDE

Filelefteros gazetesinin aktardığı 19 maddelik öneri paketi şöyle:

1. Akıncılar ve Erenköy: Akıncılar (Lurucina) geçiş noktasının kabul edilmesi ve ilk aşamada Aşağı Pirgo (Kato Pyrgos) sakinlerine Erenköy (Kokkina) üzerinden geçiş imkanı sağlanması.

2. Batıdaki geçiş güzergahı: Akıncılar geçiş noktasının kabulüyle birlikte Kampos–Bağlıköy (Ampelikou)–Gemikonağı (Karavostasi) güzergahının kullanılması.

3. IMAGINE: İki toplumlu eğitim programının yeniden başlatılması.

4. Maraş ve Mağusa Limanı: Maraş'ın iade edilmesi ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi. Öneri, Finlandiya'nın 2006'daki AB dönem başkanlığı girişimine dayanıyor.

5. Mayın temizliği: Her iki tarafta mayın tehlikesi bulunduğundan şüphelenilen 70'er bin metrekarelik alanın temizlenmesi.

6. Askeri diyalog: Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri güçleri arasında BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) katılımıyla diyalog kurulması.

7. Pile mutabakatı: Pile'ye ilişkin iki belgenin incelenerek birbiriyle uyumlu hale getirilmesi.

8. İbadet yerlerine erişim: Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin restore ettiği kiliselere serbest erişim sağlanması ve güneydeki camilere daha fazla ziyaret düzenlenmesi.

9. Yol levhaları: Yunanca yer adlarının yol levhalarında yeniden kullanılması.

10. Ortak çalışmalar: Gençlik, kültürel miras ve Sivil Toplum Danışma Grubu konusunda ortak toplantılar düzenlenmesi, doğal afetler için yeni bir grup kurulması.

11. Pile festivali: 17 Ekim'deki iki toplumlu festivale ortak katılım. Gazeteye göre bu madde gerçekleşti.

12. Müzakere başlıklarının ilişkilendirilmesi: Toprak ve mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantiler gibi başlıkların birbiriyle bağlantılı biçimde ele alınması.

13. Önceki yakınlaşmalar: Crans-Montana'daki görüşmeler de dahil olmak üzere, önceki yakınlaşmaları kayda geçiren belgenin müzakerelerin yeniden başlamasına temel oluşturması.

14. Dipkarpaz: Okulun onarılması ve eski Kooperatif Bankası binasının kültür merkezi olarak kullanılmak üzere yöre halkına tahsis edilmesi.

15. Maronitlerin talepleri: Üç kilisenin restore edilmesi ve anaokuluna bir öğretmen atanması.

16. Ermeni manastırı: Armenomonastiro olarak bilinen Ermeni manastırının restore edilmesi.

17. Ara bölge: BM denetimindeki ara bölgedeki ihlallere son verilmesi.

18. Futbol: Dostluk maçları düzenlenmesi.

19. Önce iki lider, ardından genişletilmiş toplantı: Liderlerin güven artırıcı önlemler için iki gün görüşmesi, ardından AB ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi. BM Genel Sekreteri veya kişisel temsilcisinin de katılacağı toplantıda müzakerelerin yeniden başladığının açıklanması hedefleniyor. Cenevre'deki BM yerleşkesi olası toplantı yeri olarak gündeme geldi.

BM'NİN TEYİT ETTİĞİ ADIMLAR

BM'nin 9 Kasım açıklamasına göre liderler, Akıncılar–Limya ve Kampos–Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasında anlaştı. Açılış tarihi verilmedi. Açıklamada Erenköy üzerinden geçiş ve mayın temizliği konusunda mutabakat yer almadı.

IMAGINE programının yeniden başlatılması, bazı Maronit kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyonu, arşiv belgelerinin paylaşılması, çevre projeleri ve acil durumlara hızlı müdahale mekanizması ise BM'nin duyurduğu ortak adımlar arasında yer aldı. Erhürman, diğer geçiş noktalarıyla Pile'ye erişimin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yapılacak üçlü görüşmede yeniden ele alınacağını söyledi.

MARAŞ KARŞILIĞINDA MAĞUSA LİMANI NE SAĞLAYACAK?

Dördüncü madde, paketin uygulanabilirliği en tartışmalı önerilerinden biri. Maraş'ın iadesi Kıbrıs Rum tarafı bakımından somut bir hedef. Kıbrıs Türk tarafı açısından Mağusa Limanı önerisinin değeri ise limanı kimin işleteceğine, gümrük ve menşe işlemlerini kimin yürüteceğine ve Kıbrıs Türk üreticilerinin AB pazarına doğrudan erişip erişemeyeceğine bağlı.

Filelefteros'un aktardığı "Avrupa Komisyonu himayesi" ifadesi bu sorulara yanıt vermiyor. Maraş'ta iadenin hangi yetki ve takvim çerçevesinde gerçekleşeceği de açıklığa kavuşmuş değil.

Kıbrıs Türk tarafının doğrudan ticaret konusundaki tutumunu 2004 deneyimi şekillendiriyor. Annan Planı'na Kıbrıs Türk halkı "evet", Kıbrıs Rum seçmeni "hayır" dedi. Referandumların ardından AB Konseyi, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunu sona erdirme iradesini açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun bu doğrultuda hazırladığı doğrudan ticaret tüzüğü yürürlüğe girmedi. Bu nedenle yeni liman önerisinin karşılığı, doğrudan ticareti hangi kurallarla ve ne zaman mümkün kılacağı ortaya çıktığında değerlendirilebilecek.

ASIL AYRILIK MÜZAKERENİN HANGİ KOŞULLARDA BAŞLAYACAĞI KONUSUNDA

Hristodulidis, Crans-Montana'da kesilen müzakerelerin kaldığı yerden sürmesini, ardından toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantiler arasında bağlantı kurularak pazarlık yapılmasını istiyor. Erhürman da önceki yakınlaşmaların korunmasını savunuyor. Ancak Kıbrıs Türk tarafı, siyasi eşitliğin ve bunun parçası saydığı dönüşümlü başkanlığın müzakerenin başında güvenceye alınmasını istiyor.

Erhürman, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantilerle aynı pazarlığa sokulmasına açıkça karşı çıktı. Ayrıca görüşmeler için bir takvim ve sürecin Kıbrıs Türk tarafının sorumluluğu dışında çökmesi halinde mevcut duruma otomatik olarak dönülmesini önleyecek güvenceler istiyor. Holguin ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitliğin parçası olduğunu söyledi ve Erhürman'dan, görüşmelerin çökmesi halinde hangi güvenceleri istediğini somutlaştırmasını istedi.

AB'NİN GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTIDAKİ ROLÜ BELİRSİZ

AB'nin genişletilmiş toplantıya hangi yetki ve statüyle katılacağı da açıklığa kavuşmuş değil. Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi bir devlet olarak masada bulunması, Birliğin ayrıca hangi rolü üstleneceği sorusunu Kıbrıs Türk tarafı ve Ankara açısından önemli kılıyor. Brüksel'in Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin görüşmeleri Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına bağlayabileceği haberleri, AB'nin teşvik sağlayabileceğini gösteriyor. Masadaki rolü ise ayrıca mutabakat gerektiriyor.

BM'nin duyurduğu bir sonraki adım, Guterres'in iki liderle yapacağı üçlü görüşme. Bu görüşmenin kapsamlı müzakerelere dönüşüp dönüşmeyeceğini, liderlerin geçiş noktaları konusunda sağladıkları ilerlemeyi siyasi eşitlik ve müzakere usulüne taşıyıp taşıyamayacakları belirleyecek.

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşDiplomasiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
Oğuzhan Koç Levent’e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu Oğuzhan Koç Levent'e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu
İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü Kadın bir anda ortadan kayboldu İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Kızı için Almanya’ya giden İsmail Ege Şaşmaz son durumu anlattı Kızı için Almanya'ya giden İsmail Ege Şaşmaz son durumu anlattı
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Volkan Demirel’in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:05
Galatasaray, Batrakov’u 70 milyon Euro’luk maddeyle korumaya alıyor
Galatasaray, Batrakov'u 70 milyon Euro'luk maddeyle korumaya alıyor
17:02
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir
İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
16:54
Osimhen’in derbi planı belli oldu, Leao’nun durumu daha ciddi
Osimhen'in derbi planı belli oldu, Leao'nun durumu daha ciddi
16:23
Giresun’da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
Giresun'da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
16:14
İstanbul’da engelli geçişi önüne park edilen minibüsün aynası kırıldı
İstanbul'da engelli geçişi önüne park edilen minibüsün aynası kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 17:59:01. #7.13#
SON DAKİKA: Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde Maraş ve Mağusa Limanı önerisi yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android