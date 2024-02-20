Huawei Türkiye, Habitat Derneği işbirliğinde Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu düzenledi

Huawei Türkiye, Habitat Derneği işbirliğinde 5 üniversiteden 27 öğrencinin katılımıyla "Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu" gerçekleştirdi.
İstasyon Hatay'da gerçekleştirilen maratonda öğrenciler, bilişim teknolojilerinden yararlanarak, doğal afetlerin olumsuz etkilerini azaltacak projeler geliştirmek için yarıştı.
"Afetlerde riskleri azalt, çözümleri arttır" temasıyla gerçekleştirilen ve 12 saat süren maratonda toplamda 7 takım farklı projeler tasarladı.
Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin, amaçlarının ülkeye yarar katabilecek ve geleceği şekillendirecek yeni fikirleri ortaya çıkartmak olduğunu söyledi.
Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Şahin, "6 Şubat 2023 depremleri hafızalarımıza acı bir tablo olarak kazındı. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı ve yaşadığımız acıları unutmadan bugün güzel günlerin inşası için yeniden hep birlikte çalışıyoruz. Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu'nda fikirlerini yarıştıran öğrencilerimiz geliştirdikleri fikirlerle geleceğimize ışık tutacak." diye konuştu.
Maraton sonunda geliştirilen fikirler jürilere sunularak derecelendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün de katıldığı etkinlikte, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.
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