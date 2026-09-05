Huckabee, Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinlilerin saldırı mağduriyetini dinledi - Son Dakika
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Huckabee, Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinlilerin saldırı mağduriyetini dinledi

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusaya beldesini ziyaret ederek çoğunluğu ABD vatandaşı Filistinlilerin, İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı mağduriyete tanıklık etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Turmusaya beldesini ziyaret eden ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, çoğunluğu ABD vatandaşı Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı mağduriyete yerinde tanıklık etti.

İsrail'deki yerleşimlere verdiği destekle bilinen Huckabee, Ramallah'ın doğusunda bulunan ve nüfusunun büyük bölümünü ABD vatandaşlarının oluşturduğu Turmusaya beldesini ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Huckabee'yi evinde ağırlayan Filistinli Samir Cuma Hazme, AA muhabirine, ziyaretin belde sakinlerinin İsraillilerin saldırılarına ilişkin şikayetlerini ilettiği bir dizi telefon görüşmesinin ardından Büyükelçi'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Hazme, daha önce İsraillilerin saldırısına uğrayan evinde Büyükelçi Huckabee'yi ağırladığını belirterek, saldırılarda pencerelerin kırıldığını, kapının ve binanın kundaklanmaya çalışıldığını anlattı.

Belde sakinlerinin saldırılara karşı aldığı güvenlik önlemlerini de Huckabee'ye aktardığını söyleyen Hazme, "Ziyaretin saldırıların önlenmesi ve ABD vatandaşı Filistinlilerin korunması konusunda nasıl bir sonuç doğuracağını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları da Huckabee'nin belde sakinlerinin şikayetlerini dinlediği sırada, elektrikli bisiklet kullanan 2 İsraillinin Büyükelçi'nin ağırlandığı evden onlarca metre uzakta gösteri yaptığını aktardı.

Belde sakinleri her gün İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor

Turmusaya Belediye Başkanı Nevaf Zaglul, belde sakinlerinin çoğunun ABD vatandaşı olduğuna dikkati çekerek "Bugün mesajlarını Büyükelçi'ye iletmek istiyorlar." dedi.

Zaglul, belde sakinlerinin her gün İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını, evlerin yakıldığını ve arazi sahiplerinin yaklaşık 18 bin dönüm araziye ulaşmasının engellendiğini aktardı.

Belde topraklarında Şilo yerleşimi dahil çok sayıda yerleşim biriminin kurulduğunu ifade eden Zaglul, Şilo'da yaşayan İsraillilerin beldeye sürekli saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Huckabee, 4 Eylül Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsraillileri "terörist" şeklinde nitelendirmiş ve bu kişilerin "İsrail'in imajına zarar verdiğini" söylemişti.

ABD'li Büyükelçi Huckabee, İsrail devlet televizyonuna verdiği röportajda ise Batı Şeria'daki yerleşimlerin "yasal" olduğunu savunmuştu.

Huckabee, Hristiyan Siyonizmine dayanan görüşleriyle ve İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede ve Orta Doğu'nun büyük bölümünde kontrol hakkı bulunduğunu savunan açıklamalarıyla da biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Huckabee, Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinlilerin saldırı mağduriyetini dinledi - Son Dakika

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