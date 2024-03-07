HÜDA PAR Adana İl Sekreteri\'nin Katil Zanlısının Yargılaması Devam Ediyor

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sever, suça konu eylemin gerçekleştiği gün olay yerinde olmadığını öne sürdü.
Kimseyi öldürmediğini savunan Sever, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.
Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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