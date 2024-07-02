HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin Katil Zanlısının Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin Katil Zanlısının Yargılaması Devam Ediyor

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren ve İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan tutuklu sanığın yargılanması Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyetinin değerlendirilmesi için rapor beklemeye karar verdi.

02.07.2024 10:35
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HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sever, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olayın gerçekleştiği gün olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, Ali Sever'in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.

Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin Katil Zanlısının Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

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