Hukuk öğrencisi Yasin, babasına yardım edip hem mesleği öğreniyor hem harçlık kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hukuk öğrencisi Yasin, babasına yardım edip hem mesleği öğreniyor hem harçlık kazanıyor

Hukuk öğrencisi Yasin, babasına yardım edip hem mesleği öğreniyor hem harçlık kazanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yasin Çelik, tatilde 20 yıllık mezarcı babası Bahri Çelik'e yardım ederek hem harçlığını kazanıyor hem de baba mesleğini öğreniyor. Gençlerin tercih etmediği bu mesleğin yok olma riskine dikkat çeken baba ve oğul, toplumun mezarcılığa ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yasin Çelik (21), bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan 20 yıldır mezarcılık yapan babası Bahri Çelik'e (55) yardım ederek harçlığını çıkarıyor. Mezar kazmanın zahmetli bir iş olduğunu anlatan Çelik, "Bu meslek zamanla yok olabilir. Okuyorum, aynı zamanda babama yardımcı oluyorum. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır mezarcılık yapan Bahri Çelik, mesleğinin oldukça zahmetli ve gençler tarafından tercih edilmediğini belirtti. Toplumun her zaman bu mesleğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çelik, cenaze olduğu zaman vatandaşların kendisine ulaştığını ve talep edilen yerde mezar kazdığını anlattı. Mevsim ve hava koşulları fark etmeksizin yıl boyunca mesleğini sürdüren Çelik, tatil için yanına gelen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Yasin Çelik'e bildiklerini öğretiyor. Babasıyla birlikte mezar kazan Yasin Çelik de okul harçlığını çıkarıyor. Mezarcılığın zaman içerisinde unutulabilecek mesleklerden biri haline geldiğini ifade eden Yasin Çelik, gençlerin daha rahat çalışma şartlarına sahip mesleklere yöneldiğini söyledi.

'TOPLUMUN BU MESLEĞE İHTİYACI VAR'

Mezarcılık mesleğine geçmiş yıllara göre ilginin büyük ölçüde azaldığını söyleyen Bahri Çelik, mesleğin geleceği konusunda da endişeli olduğunu belirterek, "Mesleğimiz zor ama toplumun da bu mesleğe ihtiyacı var. Vatandaşın cenazesi oluyor, bizlere ulaşıyorlar. Mezarlıkta istedikleri yerde mezar kazmamızı ve hazırlamamızı istiyorlar. Bizler de bu işi yapıyoruz. Mesleğimizin yazı, kışı yok. Her şartta yapılması gerekiyor. Ben bu işi hem gönüllü olarak hem de halkımızın ihtiyacı olduğu için yapıyorum. Hayatın bir gerçeği var. İnsanlarımız vefat ettiğinde mezarının hazırlanması gerekiyor. Bu işi de birilerinin yapması lazım" diye konuştu.

EN BÜYÜK YARDIMCISI OĞLU

Babasının yanında çalışmasının kendisine hem maddi hem de manevi katkı sağladığını belirten Yasin Çelik ise "Bu meslek zamanla yok olabilir. Yazın boş zamanlarımda babama yardımcı olmak için mezar kazıyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum hem de mezarcılık mesleğini öğreniyorum. Tabi ki benim asıl mesleğim hukuk olacak ama mezarcılığı da öğrenmemin faydalı olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu benim baba mesleğim. Babamdan bu işi öğrenmek benim için önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel, Mersin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukuk öğrencisi Yasin, babasına yardım edip hem mesleği öğreniyor hem harçlık kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi

11:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıklıyor
10:22
“Hayırlı olsun“ paylaşımından aklama soruşturmasına Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
"Hayırlı olsun" paylaşımından aklama soruşturmasına! Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
08:46
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 11:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Hukuk öğrencisi Yasin, babasına yardım edip hem mesleği öğreniyor hem harçlık kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement