Hunan'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması - Son Dakika
Hunan'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması

06.05.2026 10:46
Hunan'daki patlama sonrası tüm havai fişek imalatları durduruldu, güvenlik denetimi başlatıldı.

CHANGSHA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikası patlamasının ardından eyalet genelindeki tüm havai fişek imalathanelerinin üretimleri durduruldu.

Hunan Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından salı günü açıklanan kararın, eyaletteki olası güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir güvenlik denetimi yapılabilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Çin'in havai fişek üretim merkezi olarak bilinen Liuyang'da yer alan 400'den fazla havai fişek işletmesinin 2025 yılındaki yıllık üretim hacmi 50 milyar yuanı (yaklaşık 7,29 milyar ABD doları) aştı. Kentin havai fişek üretimi, Çin'in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 10:58:28. #7.12#
