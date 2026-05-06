Hunan\'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması

CHANGSHA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikası patlamasının ardından eyalet genelindeki tüm havai fişek imalathanelerinin üretimleri durduruldu.

Hunan Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından salı günü açıklanan kararın, eyaletteki olası güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir güvenlik denetimi yapılabilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Çin'in havai fişek üretim merkezi olarak bilinen Liuyang'da yer alan 400'den fazla havai fişek işletmesinin 2025 yılındaki yıllık üretim hacmi 50 milyar yuanı (yaklaşık 7,29 milyar ABD doları) aştı. Kentin havai fişek üretimi, Çin'in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.