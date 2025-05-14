HÜRJET İçin Önemli Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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HÜRJET İçin Önemli Anlaşma İmzaladı

TUSAŞ, HÜRJET'in İspanya'ya satışı için mutabakat anlaşması imzaladı, NATO kapıları açılıyor.

14.05.2025 14:16
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma, İspanya'da imzalandı.

TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzaları atılan mutabakat anlaşması gereği, HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılması ve bu uçağın ortak altyapı üretiminin İspanya'da yapılması öngörülüyor.

Anlaşmaya ilişkin Madrid'de AA muhabirine açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür iş birliği yapılacağını, HÜRJET'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirliyoruz ve onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz." dedi.

"Uzun ve ince bir yolda, emin bir şekilde yürümeye devam ettiklerini, anlaşma ile birlikte çok önemli bir adım attıklarının" altını çizen Demiroğlu, "TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu Türkiye'de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede, yine bizimle beraber yerleştirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmayla birlikte firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Demiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu zamana kadar HÜRJET'te yerleştirmeyi Türkiye'de yaptık ama şimdi İspanya'da yapacağız. Bizim için çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma. Çünkü bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak. Ciddi bir boşluğu da doldurmuş olacak. Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz."

HÜRJET için "Bizim çok güvendiğimiz, ümitvar olduğumuz bir platform" diyen TUSAŞ Genel Müdürü, "İleri bir eğitim jeti ve gerçekten ciddi bir boşluğu dolduruyor. Hem Türk Hava Kuvvetleri için hem de NATO için ideal bir eğitim uçağı ve değişik konfigürasyonları olacak. Sadece NATO ülkelerine değil diğer ülkelere de HÜRJET'in gayet güzel ve kullanışlı bir ürün olduğunu, hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde çok ideal bir uçak olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

HÜRJET için yapılan anlaşmanın çok boyutlu olduğunu, özellikle güven hususunda diğer Türk sanayi ve güvenlik ürünlerine de kapılar açılabileceğini ifade eden Demiroğlu, "Biz bir platform sattığımız zaman bütün ekosistemi satmış oluyoruz. Biz, uçağın yapısal ve altyapı üretimi için yüzlerce firmayla çalışıyoruz. Yelpaze çok ciddi genişliyor. Hep beraber bir ürün satmış oluyoruz. Bir ürünle bir markete girdiğiniz zaman diğer ürünlerin de kapısını açmış oluyorsunuz. Kara, deniz, havada bizim kendi ürünlerimiz, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, belki KAAN için de kapı açmış oluyoruz. Çünkü kullandıkça, hizmeti gördükçe güven başlıyor ve bu da tercihi getiriyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye'nin ilk defa milli katılımla yer aldığı, kendilerinin de ilk kez katıldığı Madrid'deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın (FEINDEF) hızlı büyüdüğüne dikkati çekti.

İspanya'nın etkisi altındaki coğrafyalardan da ciddi ziyaretçiler alan FEINDEF'te yeni kontaklar kurma ve önceden görüştükleri firmalarla daha da yakınlaşma fırsatı bulduklarını aktaran Demiroğlu, "Bu yolculuk uzun ve çok çalışmak gerekiyor ama biz gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplarız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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