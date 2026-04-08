Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiği Artıyor

(ANKARA) - ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinde yeniden hareketlilik gözlenmeye başladı.

Gemi hareketliliği izleme platformu Marine Traffic verilerine göre, ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda riskin azalmasıyla tanker ve ticari gemi hareketliliğinde artış yaşandı.

Bugün yerel saatle 10.00 itibarıyla çekilen görüntülerde, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde gemilerin büyük ölçüde limanlara yakın bölgelerde beklediği görüldü. Öğleden sonra saat 14.18 itibarıyla ise gemi hareketlerinde belirgin artış kaydedildi. Haritalarda daha fazla geminin seyre çıktığı ve özellikle Körfez'den çıkış yönünde yoğunlaşma olduğu görüldü. Ancak mevcut trafik seviyesinin hala kriz öncesine kıyasla çok düşük olduğu belirtiliyor.

Ateşkesin ardından petrol fiyatlarında düşüş gözlenirken, normal şartlarda günlük 20 milyondan fazla varil petrolün geçtiği boğazdaki akışın tamamen eski seviyesine dönmesinin zaman alması bekleniyor. Şimdilik veriler, bölgenin haftalar süren gerilimin ardından temkinli bir rahatlama sürecine girdiğine ve deniz trafiğinin kademeli olarak yeniden canlanmaya başladığına işaret ediyor.