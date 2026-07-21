Hürmüz Boğazı'nda Tanker Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Tanker Saldırıya Uğradı

Hürmüz Boğazı\'nda Tanker Saldırıya Uğradı
21.07.2026 10:03
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Kuveyt bandıralı tanker, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı; 2 mürettebat yaralandı.

LONDRA, 21 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir tankerin saldırıya uğradığını doğruladı.

Örgüt tarafından pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, VHF 16. telsiz kanalı üzerinden çağrıda bulunan tanker, kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın gemiye isabet ettiğini bildirdi. Açıklamada, Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 8 deniz mili kuzeydoğusunda meydana gelen saldırıya ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtildi.

Bir mürettebat tarafından pazartesi gecesi Xinhua'ya ulaştırılan denizcilik telsiz kayıtları, söz konusu geminin petrol ve kimyasal madde taşıyan Kuveyt bandıralı bir tanker olduğunu ortaya koydu.

Telsiz kayıtlarına göre, saldırının ardından gemi mürettebatından iki kişi hafif yaralandı. Geminin hasar gören bölümünden yoğun duman yükselirken, yakıt tankından da duman çıktığı kaydedildi.

Mürettebat, yakıt tankında yangın çıktığını ve geminin ana motorunun devre dışı kaldığını bildirdi. Yakıt tankını soğutmayı başaramayan mürettebatın, filikaların bulunduğu alana geçerek gemiyi terk etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Telsiz üzerinden iletişim kurulan mürettebat üyesi, saldırının ardından geminin gövdesinde büyük bir delik oluşması nedeniyle isabet eden mühimmatın füze olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Tanker Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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