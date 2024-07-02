Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Açıldı - Son Dakika
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Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Açıldı

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Fatih'te bulunan Hürrem Çavuş Camii'nde, yaz Kur'an kursu düzenlenen kutlamayla başladı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği kursun açılışı mehter takımının gösterisiyle yapıldı. Programda çocuklara İslam'ı sevdirmenin önemi vurgulandı.

02.07.2024 10:22
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Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur'an Kursu coşkuyla açıldı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Hürrem Çavuş Camii'nde, yaz Kur'an kursu düzenlenen kutlamayla başladı. "Yaşayan ve Yaşatan Cami" sloganıyla bilinen Hürrem Çavuş Camii'nde düzenlenen açılış programına katılan çocuklar ve aileler büyük sevinç yaşadı.

Fatih'te bulunan Hürrem Çavuş Camii'nde, yaz Kur'an kursu başladı. Kursun başlaması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Kur'an kursunun açılışı mehter takımının gösterisiyle başladı. Programa Türk bayraklarıyla katılan çocuklar, mehter takımının gösterisini büyük bir ilgiyle izledi. Gösterinin ardından mehter takımı eşliğinde yapılan yürüyüş programa renk kattı. Yürüyüş sırasında çocuklar faytona binme keyfi yaşadı. Yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar da bu coşkuya ortak oldu.

Yürüyüşün ardından, Nasreddin Hoca karakteriyle tanınan Hüseyin Goncagül sahne aldı. Goncagül, mizahi anlatımları ve eğitici hikayeleriyle çocukların ve ebeveynlerin büyük beğenisini topladı. Program boyunca çeşitli ikramlar da çocuklara ve katılımcılara sunuldu. Pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır gibi lezzetli ikramlar, etkinliğe ayrı bir renk kattı. İkram noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, çocuklar ve aileler keyifli vakit geçirdi. Programa Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, Hürrem Çavuş Camii'nin imam hatibi Metin Kaçar da katıldı. Kaçar ve Baş, açılış programında yaptıkları konuşmalarda yaz Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.

Program ile ilgili konuşan Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, "Bugün, Diyanet İşleri Başkanımızın başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye genelinde bir açılış programı tertip edildi. Biz de Müftülüğümüzün salonunda öğrencilerimize bu yayınları izlettik ve bugün startı verdik. Bu programların, öğrencilerimizin şevki ve heyecanı açısından daha güzel şeylere vesile olacağını düşünüyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda çocuklara İslam'ı sevdirmenin önemine vurgu yapan Metin Kaçar, "Türkiye genelinde yaz Kur'an kursları başladı. Biz de Fatih Hürrem Çavuş Camii olarak kursu başlattık. Çocuklara farkındalık oluşturmak, semtimize daha güzel duyuru yapmak, Kur'an'ı, Peygamberimizi ve İslami bilimleri gündeme taşımak için Bed-i Besmele töreni yapıyoruz. Yavrularımızla fayton üzerinde mehter eşliğinde bütün mahalle boyunca yürüyoruz. Bu süreçte iki şeyi önemsiyoruz: İlki, güzel bir duyuru yapmış olalım; diğeri ise Kur'an eğitiminin önemi konusunda kardeşlerimizin zihninde güzel bir hatıra kalsın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Açıldı - Son Dakika

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