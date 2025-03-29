Husi: İsrail'in Kızıldeniz Seyrüseferi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husi: İsrail'in Kızıldeniz Seyrüseferi Engellendi

Husilerin lideri Husi, Kızıldeniz'de İsrail'e yönelik operasyonların başarılı olduğunu açıkladı.

29.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin tam olarak engellenmesinde operasyonlarının başarılı olduğunu söyledi.

Husi'nin, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşma Al-Masirah televizyonu tarafından naklen yayınlandı.

Husi, "Halkımız, Filistin'e destek amacıyla ortaya koyduğu cihadi duruşundan vazgeçmek için yapılan tüm baskılara boyun eğmemiş, büyük mesafeler katederek tam bir seviyeye ulaşmış, Allah'ın yardımıyla zafer kazanmıştır." dedi.

Husiler'in Kızıldeniz'de İsrail'e ait ve bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çeken Husi, " Gazze'ye destek operasyonlarımız, İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferini engellemede tam anlamıyla başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Husi, İsrail'in içlerine yönelik saldırılarının devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla Filistin halkını yalnızlaştırmayı hedeflediğini belirten Husi, ABD'nin askeri hedefleri vurduğunu iddia ettiğini ancak Yemen'de sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Husiler'den Ben Gurion'a saldırı

Husiler, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak soykırımı sürdürmesine yanıt olarak 18 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Dün Husiler tarafından, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na yapılan altıncı saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuşlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husi: İsrail'in Kızıldeniz Seyrüseferi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
08:51 Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 00:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: Husi: İsrail'in Kızıldeniz Seyrüseferi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement