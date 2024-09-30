Husiler ABD SİHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Husiler ABD SİHA'sını Düşürdü

Yemen'deki Husiler, Saada'da ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

30.09.2024 16:19
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Saada kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 16 Eylül'deki açıklamasında, Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini söylemişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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