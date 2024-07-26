Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Husilere bağlı televizyon kanalının haberine göre, saldırılar hakkında detaylı bilgi verilmedi. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

26.07.2024 18:37
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, ABD ile İngiltere, Yemen'de Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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