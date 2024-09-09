Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı - Son Dakika
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Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etti. ABD ordusu ise, bölgede kendilerine ait bir insansız hava aracının düşürülmesine ilişkin 'herhangi bir raporun alınmadığını' bildirdi.

09.09.2024 19:33
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(ANKARA) - Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etti. ABD ordusu ise, bölgede kendilerine ait bir insansız hava aracının düşürülmesine ilişkin "herhangi bir raporun alınmadığını" bildirdi.

Yemen'de başkent Sara da dahil pek çok şehrin kontrolünü 2014 yılından itibaren ellerinde bulunduran, İran destekli Husiler, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini ileri sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Tümgeneral Saree, insansız hava aracını düşürdüklerini iddia ettiği bir video yayınladı. Sarea, Yemen'in Marib bölgesinde insansız hava aracını düşürdüklerini söyleyerek, "Mazlum Filistin halkının zaferi ve Yemen'in savunması için cihat görevlerine devam ediyoruz" dedi.

ABD'den yoğun hava saldırısı

Husilere bağlı olan medya kuruluşları ise, düşürülen insansız hava aracının ardından ABD'nin Husilerin kontrolündeki bölgelere yoğun bir hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgede kendilerine ait bir insansız hava aracının düşürülmesine ilişkin "herhangi bir raporun alınmadığı" bildirildi. Öte yandan, ABD ordusunun Merkezi Komutası, Husi bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

ABD, ocak ayından beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Husilerden şimdiye kadar 80 kargo gemisine saldırı

Husiler ise, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından sonra patlak veren İsrail-Hamas savaşının ardından İsrail'e gittiği belirlenen ticari gemilere saldırı düzenliyor.

Bu zamana kadar Kızıldeniz'de 80 kargo gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla saldıran Husiler, 21 Ağustos'ta Yunan bandıralı Souinon isimli bir petrol tankerini ateşe vermişti. Bunun üzerine gemiden 1 milyon varile yakın petrolün sızma riski oluşmuştu. Çevre örgütlerinin ve yetkililerin konuya ilişkin uyarılarından sonra Husiler, kurtarma ekiplerinin gemiye müdahale etmesine izin vermişti. Buna göre ekipler, yanan gemiyi karaya oturtmuştu.

Husiler, ABD İHA\'sını Düşürdüklerini Açıkladı
Kaynak: ANKA

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