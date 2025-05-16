Husiler Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi

SANA/KUDÜS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise perşembe gecesi düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Hipersonik bir balistik füzeyle Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü, "Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğini durdurma" amaçlı operasyonlarına İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ve ablukaya son verinceye kadar devam edeceklerini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, gecenin erken saatlerinde yaptığı açıklamada Yemen'den ateşlenen bir füzenin önlendiğini bildirdi.