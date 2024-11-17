Husiler'den Eilat'a İHA Saldırısı

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SANA, 17 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, cumartesi günü İsrail'in güney liman kenti Eilat'a bomba yüklü bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ve "kritik bir hedefi" vurduklarını açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Filistin ve Lübnan direniş güçlerini (Hamas ve Hizbullah) desteklemek amacıyla bir dizi insansız hava aracıyla kritik bir hedefe askeri operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü, "Operasyonda hedefi başarıyla vurduk" diye konuştu.

Sarea, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırganlığı" durana kadar İsrail kentlerine ve Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere daha fazla saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

İsrail, liman kentine yapıldığı iddia edilen saldırıyı teyit etmedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Husiler Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki "İsrail bağlantılı" gemilere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.