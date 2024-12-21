Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını söyledi.
Seri, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını belirtti.
Husi Sözcü, "İsrail Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır." dedi.
Husiler dün akşam İsrail'deki "hayati öneme sahip noktaları" insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Husiler'den Yafa'ya Füzeli Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?