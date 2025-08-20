Husiler, Havalimanı Kapalı Olduğu İçin Hastaların Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika
Husiler, Havalimanı Kapalı Olduğu İçin Hastaların Öldüğünü Duyurdu

20.08.2025 00:11
Yemen'deki Husiler, İsrail saldırıları nedeniyle tedavi için yurt dışına gidemeyen hastaların ölümünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarla Sana Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yapılamaması nedeniyle tedavi için yurt dışına gidemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin sözde hükümetindeki Sağlık Bakanı Ali Şeyban, başkent Sana'da Dışişleri Bakanı Cemal Amir'le bir araya geldi.

Husilerin kontrollerindeki bölgelerde yaşayan Yemenli hastaların tedavi için yurt dışına seyahat etmeleri konusunu ele alan Şeyban ve Amir, durumu ağır olan hastaların tedavi için yurt dışına çıkmaları ve yurt dışında mahsur kalanlar için çözüm yollarını görüştü.

Şeyban, "Çok sayıda insan öldü. Bu insanlar sadece hastalıktan değil, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar yapılamadığı için yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Husiler, İsrail'in mayıs ayında düzenlediği hava saldırısında Yemen Hava Yollarına ait son uçağın da hedef alınarak kullanılamaz hale geldiği, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
