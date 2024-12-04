Husiler, İsrail'e Üç Ortak Operasyon Düzenledi

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SANA, 4 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler son 48 saat içinde Irak Direnişi ile birlikte İsrail'e yönelik üç ortak askeri operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri salı günü televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) düşman İsrail'e yönelik iki operasyon gerçekleştirdik" dedi.

"Üçüncü operasyondaysa işgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan (İsrail'in güneyi) Umm er-Raşraş bölgesindeki (Eilat) önemli bir hedefe çok sayıda İHA'yla saldırı düzenledik" diyen Seri, hedeflerin isimlerini vermedi. Seri "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlar devam ettiği sürece" başka saldırılar da düzenleyeceklerini söyledi.

İsrail saldırılar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine roket ve İHA'lar yolluyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor.