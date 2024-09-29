Husiler, İsrail'in Havaalanına Füze Saldırısı Düzenledi

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SANA, 29 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu Cumartesi günü İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'de yayımlanan açıklamasında, Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra Cumartesi günü ülkeye dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gelişi üzerine" Ben Gurion Havaalanı'na "balistik füze" fırlattıklarını söyledi.

Sarea, grubun "İsrail'in suçlarına karşılık vermeye devam edeceğini ve Gazze Şeridi ile Lübnan'ı desteklemek için gerilimi yükseltmekten çekinmeyeceğini" belirtti.