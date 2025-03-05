Husiler, Kızıldeniz'de ABD İHA'sını Düşürdü

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ADEN, 5 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de yer alan liman kenti Hudeyde üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi keşif amaçlı insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İHA'nın Hudeyde vilayetinde "Yemen hava sahasını ihlal ederken ve düşmanca operasyonlar yürütürken" düşürüldüğünü söyledi.

Seri, hedef alınan son İHA'nın, Husi güçlerinin Gazze ve Lübnan'ı desteklemek için düşürdüğü 15. İHA olduğunu kaydetti.

ABD'li askeri ya da diplomatik kaynaklar konuyla ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler Kasım 2023'ten bu yana Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Kızıldeniz'de "İsrail bağlantılı" olduğunu iddia ettikleri gemileri hedef alıyor.