Husiler, Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu'nda 4 gemiyi hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler, Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu'nda 4 gemiyi hedef aldı

Geniş Video İzle

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini ve 1 ticari gemiyi, Hint Okyanusu'nda ise İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiyi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler, İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

30.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Husiler, Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu'nda 4 gemiyi hedef aldı

SANA - Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini ve 1 ticari gemiyi, Hint Okyanusu'nda ise İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiyi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki olarak İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini insansız hava araçları ile hedef aldıklarını, operasyonun amacına ulaştığını belirtti. Saree Kızıldeniz'de ayrıca deniz kuvvetleri, füze kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonla "CYCLADES" adlı ticari gemiyi hedef alarak vurduğunu, geminin 21 Nisan'da Eilat Limanı'na giderek gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına (İsrail'e) geçiş yasağını ihlal ettiğini vurguladı.

Husilerin Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi "MSC Orion" adlı ticari gemiyi çok sayıda İHA ile hedef aldığını aktaran Saree, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, mazlum Filistin halkına destek ve Filistin halkının haklarını savunmak için askeri operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Yemen'deki operasyonlar, ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırının sona ermesi dışında durmayacaktır" dedi.

Portekiz bandıralı "MSC Orion" gemisinin sahibi Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'un bünyesinde bulunuyor.

Husiler, Kızıldeniz\'de ve Hint Okyanusu\'nda 4 gemiyi hedef aldı
Kaynak: İHA

İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu'nda 4 gemiyi hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Husiler, Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu'nda 4 gemiyi hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement