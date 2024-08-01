Husiler lideri: İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması bölgesel gerginliği tırmandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler lideri: İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması bölgesel gerginliği tırmandıracak

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının bölgesel gerginliği açık bir şekilde tırmandıracağını söyledi. Heniyye, İran'da suikasta uğramıştı.

01.08.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının bölgesel gerginliği açık bir şekilde tırmandıracağını söyledi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Husi, Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sonrasında "ümmetin şehidi ve Filistin'in şehidi Heniyye'nin hedef alınmasının bölgesel gerginliği açık bir şekilde tırmandıracağını" ifade etti.

Husi, "Heniyye'ye yönelik suikast suçu, tüm normların ve kutsallıkların açık ve net bir şekilde ihlali, kibir ve aşağılama içeren utanmaz bir suçtur." dedi.

İsrail'e büyük bir askeri tepki verilmesi gerektiğini söyleyen Husi, "Avrupalılar İran'a siyasi ve diplomatik baskı uygulamaya çalışıyorlar ki İran'ın tepkisi kendi deyimleriyle 'sembolik' olsun ve İsraillilerin istediği ölçüde kalsın." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsmail Heniyye, İsrail, Yemen, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler lideri: İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması bölgesel gerginliği tırmandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
22:09 Trabzonspor, Ruzomberok’u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükseldi Trabzonspor, Ruzomberok'u 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:16 Gazeteye ilan verdiler Eski Kayserisporlu Silviu Lung’un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı Gazeteye ilan verdiler! Eski Kayserisporlu Silviu Lung'un milyonlarca liralık vergi borcu ortaya çıktı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 23:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Husiler lideri: İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması bölgesel gerginliği tırmandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement