Husiler lideri: İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması bölgesel gerginliği tırmandıracak

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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının bölgesel gerginliği açık bir şekilde tırmandıracağını söyledi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Husi, Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sonrasında "ümmetin şehidi ve Filistin'in şehidi Heniyye'nin hedef alınmasının bölgesel gerginliği açık bir şekilde tırmandıracağını" ifade etti.

Husi, "Heniyye'ye yönelik suikast suçu, tüm normların ve kutsallıkların açık ve net bir şekilde ihlali, kibir ve aşağılama içeren utanmaz bir suçtur." dedi.

İsrail'e büyük bir askeri tepki verilmesi gerektiğini söyleyen Husi, "Avrupalılar İran'a siyasi ve diplomatik baskı uygulamaya çalışıyorlar ki İran'ın tepkisi kendi deyimleriyle 'sembolik' olsun ve İsraillilerin istediği ölçüde kalsın." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.