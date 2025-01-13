Husiler, USS Harry Truman'ı 5 Kez Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler, USS Harry Truman'ı 5 Kez Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisini bir ayda 5 kez saldırıya uğrattı.

13.01.2025 20:16
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??????? Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisini, bir ayda 5 kez hedef aldıklarını bildirdi.

Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, Kızıldeniz'de ABD donanmasındaki "USS Harry Truman" uçak gemisinin Husilerce son bir ayda 5 kez hedef alındığı, son saldırının ise geçen cumartesi akşamı, 12 Ocak 2024'teki ABD ve İngiltere hava saldırılarının yıl dönümü arifesinde gerçekleştirildiği" belirtildi.

" Gazze'ye destek operasyonlarının, düşman cephesinin tüm taraflarının kabul ettiği başarısızlık ve acizlik ortamında daha fazla sürprize açık olduğu" ifade edilen Husilerin açıklamasında, "Bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleştirilen bu beşinci saldırı, ABD caydırıcılığının çöküş hikayesini özetliyor ve Yemen destek cephesinin sadece bir yıl içerisinde Gazze için askeri ve jeopolitik dengelerdeki büyük stratejik devrimi açığa çıkartıyor." denildi.

Husiler, son olarak 12 Ocak'ta Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, USS Harry Truman'ı 5 Kez Hedef Aldı - Son Dakika

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