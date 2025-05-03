Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının, "Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.
İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Husiler, Yafa'ya Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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