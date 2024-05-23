Husiler Yemen açıklarında 119 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu - Son Dakika
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Husiler Yemen açıklarında 119 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Husiler Yemen açıklarında 119 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 119 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Husilere ait Mesira Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı. Husiler, bu hafta içerisinde Kızıldeniz, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu açıklarında 15 füze ve drone ile 8 saldırı düzenlediklerini hatırlattı. Husi, Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 119'a ulaştığını söyledi. ABD, İngiltere ve İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

23.05.2024 18:35
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında 119 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait Mesira Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

Bu hafta içerisinde Kızıldeniz, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu açıklarında 15 füze ve drone ile 8 saldırı düzenlediklerini hatırlatan Husi, bu saldırılarından birinin ise Akdeniz'de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Husi, Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 119'a ulaştığını söyledi.

ABD, İngiltere ve İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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