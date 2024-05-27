Husiler Yemen'de ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husiler Yemen'de ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı

Husiler Yemen\'de ABD\'ye ait savaş gemilerini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait 2 savaş gemisiyle 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, açıklamada, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait 'Larego Desert' ile İsrail'e ait MSC Mechela isimli gemilerin vurulduğunu aktardı. Kızıldeniz'de ise 'Minerva Lisa' isimli bir geminin hedef alındığını belirten Seri, geminin uyruğuna ilişkin bilgi vermedi. Husilerin Sözcüsü, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) tam isabetle vurulduğunu belirtti.

27.05.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyasnusu'nda ABD'ye ait 2 savaş gemisiyle 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, açıklamada, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait "Larego Desert" ile İsrail'e ait MSC Mechela isimli gemilerin vurulduğunu aktardı.

Kızıldeniz'de ise "Minerva Lisa" isimli bir geminin hedef alındığını belirten Seri, geminin uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

Seri, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) tam isabetle vurulduğunu belirtti.

Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Yemen'de ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı
21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 23:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Husiler Yemen'de ABD'ye ait savaş gemilerini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement