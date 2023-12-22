 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Husumetli tarafından tabancayla vurulan adam öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli tarafından tabancayla vurulan adam öldü

Kocaeli'den Düzce'ye cenazeye gelen Ali Yavuz, takipçisi Sami G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

22.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
Abone Ol

KOCAELİ'den Düzce'ye, yakınının cenazesine gelen Ali Yavuz (54), kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından tabancayla başından vurulup öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce'ye geldi. Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz'un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz'un otomobilinin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Sami G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Husumetli tarafından tabancayla vurulan adam öldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kocaeli, Düzce, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli tarafından tabancayla vurulan adam öldü - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetli tarafından tabancayla vurulan adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement