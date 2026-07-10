Huzur Evi İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Huzur Evi İstiyor

Huzur Evi İstiyor
10.07.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da %56 engelli emekli Veli Çalışkan, kalacak yeri olmadan yaşam mücadelesi veriyor.

ANTALYA'da beyninde pıhtı attıktan sonra sağlık sorunları yaşayan, boşanmasının ardından parkta, otogarda ve hastane bahçesinde yaşamaya başlayan yüzde 56 engelli emekli Veli Çalışkan (68), "Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum" dedi.

Emekli Veli Çalışkan, geçen yıl beyninde pıhtı atması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını, ardından aile düzeninin bozulduğunu, boşanma süreci sonrası kalacak yeri kalmadığını anlattı. Yüzde 56 engelli raporu bulunduğunu belirten Çalışkan, "Geçen sene altıncı ayda beynime pıhtı attı. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakımda yattım. O dönem eşim bırak bana bakmayı, hastaneye bile götürmek istemiyordu. Ben de dedim ki 'Boşanalım', boşandık. Ona, 'Bak kusura bakma, ben seni üzmek istemiyorum, ev satılana kadar kal' dedim. Şu anda evimden çıkmıyor, evi de satamıyorum" diye konuştu. Kalacak yeri olmadığı için farklı noktalarda gecelemek zorunda kaldığını belirten Çalışkan, "Orada, burada yatıyorum. Bazen hastanede, bazen otogarda yatıyorum. Bir hayırseverin yanında kaldım birkaç gün" dedi.

'DEVLETİN KANATLARI ALTINDA OLMAK İSTİYORUM'

Tek talebinin bir devlet huzurevine yerleştirilmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Devletin kanatlarının altında olmak istiyorum. Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum. Otogarda, hastane bahçesinde yatıyorum, bana bir el uzatın" diye konuştu.

Türkiye genelinde huzurevi başvurusu yaptığını belirten Çalışkan, "Antalya geneli istesem '2 yıldan önce çıkmaz' dediler. Ben Türkiye geneli istedim, özellikle çabuk çıksın diye. Muratpaşa Belediyesi talebimi sıraya aldığını söyledi ama sonuç alamıyorum. Beni bir huzurevine yerleştirsinler, bunu istiyorum" dedi.

'SESİNİ DUYURMAK İSTİYORUZ'

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert ise Veli Çalışkan'ın sesini duyurmak istediklerini belirterek, "Veli Çalışkan ile yakın zamanda tanıştık. Sağlık sorunları sebebiyle aile düzeninin bozulduğunu, konaklama ihtiyacını karşılayamadığı için camilerde, parklarda, hastanelerde, otogarda yattığını öğrendik. Kendisiyle temasa geçtik. Huzurevinde kalabilmek üzere raporu olduğunu öğrendik. Normalde emekli maaşı var ama kendi hayatını idame ettirebilecek durumda değil" diye konuştu.

Halil Mert, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzur Evi İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Almanya’da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu
MEB’den 10 maddelik talimat 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Flash Haber Tv’nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı
NATO sonrası diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ başbakanını kabul etti NATO sonrası diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ başbakanını kabul etti
Tatilde acı son Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
07:22
Yakalayın bu sapığı İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
07:21
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
06:40
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
06:13
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı Mahkemeden satışa iptal kararı
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı
04:56
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
02:25
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:00:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Huzur Evi İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.