Huzur Evi İstiyor

ANTALYA'da beyninde pıhtı attıktan sonra sağlık sorunları yaşayan, boşanmasının ardından parkta, otogarda ve hastane bahçesinde yaşamaya başlayan yüzde 56 engelli emekli Veli Çalışkan (68), "Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum" dedi.

Emekli Veli Çalışkan, geçen yıl beyninde pıhtı atması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını, ardından aile düzeninin bozulduğunu, boşanma süreci sonrası kalacak yeri kalmadığını anlattı. Yüzde 56 engelli raporu bulunduğunu belirten Çalışkan, "Geçen sene altıncı ayda beynime pıhtı attı. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakımda yattım. O dönem eşim bırak bana bakmayı, hastaneye bile götürmek istemiyordu. Ben de dedim ki 'Boşanalım', boşandık. Ona, 'Bak kusura bakma, ben seni üzmek istemiyorum, ev satılana kadar kal' dedim. Şu anda evimden çıkmıyor, evi de satamıyorum" diye konuştu. Kalacak yeri olmadığı için farklı noktalarda gecelemek zorunda kaldığını belirten Çalışkan, "Orada, burada yatıyorum. Bazen hastanede, bazen otogarda yatıyorum. Bir hayırseverin yanında kaldım birkaç gün" dedi.

'DEVLETİN KANATLARI ALTINDA OLMAK İSTİYORUM'

Tek talebinin bir devlet huzurevine yerleştirilmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Devletin kanatlarının altında olmak istiyorum. Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum. Otogarda, hastane bahçesinde yatıyorum, bana bir el uzatın" diye konuştu.

Türkiye genelinde huzurevi başvurusu yaptığını belirten Çalışkan, "Antalya geneli istesem '2 yıldan önce çıkmaz' dediler. Ben Türkiye geneli istedim, özellikle çabuk çıksın diye. Muratpaşa Belediyesi talebimi sıraya aldığını söyledi ama sonuç alamıyorum. Beni bir huzurevine yerleştirsinler, bunu istiyorum" dedi.

'SESİNİ DUYURMAK İSTİYORUZ'

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert ise Veli Çalışkan'ın sesini duyurmak istediklerini belirterek, "Veli Çalışkan ile yakın zamanda tanıştık. Sağlık sorunları sebebiyle aile düzeninin bozulduğunu, konaklama ihtiyacını karşılayamadığı için camilerde, parklarda, hastanelerde, otogarda yattığını öğrendik. Kendisiyle temasa geçtik. Huzurevinde kalabilmek üzere raporu olduğunu öğrendik. Normalde emekli maaşı var ama kendi hayatını idame ettirebilecek durumda değil" diye konuştu.

Halil Mert, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.