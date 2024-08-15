Hyperbee Takımı İsviçre'de 3 Birincilik Elde Etti - Son Dakika
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Hyperbee Takımı İsviçre'de 3 Birincilik Elde Etti

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İsviçre'de düzenlenen European Hyperloop Week yarışında 3 kategoride birincilik elde eden Hyperbee takımı, araçlarını yeniden sahaya çıkardı. Takım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda da mücadele ediyor.

15.08.2024 15:54
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İsviçre'de European Hyperloop Week yarışında 3 kez birincilik alan takım aracını yeniden yarıştırıyor

KOCAELİ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın final sürecinde kıyasıya mücadele sürerken, İsviçre'de düzenlenen European Hyperloop Week yarışında 3 kategoride birincilik elde eden Hyperbee takımı da araçlarını yeniden sahaya çıkardı.

TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın finalinde takımlar kıyasıya yarışıyor. Yarışmaya katılan ekipler, geleceğin ulaşım sistemi olarak görülen hyperloop teknolojisi üzerine geliştirdikleri projeleri sunarak, büyük ödül için kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Yarışma haftası boyunca takımlar, teknik kontrollerden geçecek ve performanslarını sergileyecek. Program kapsamında çelik levitasyon gösterileri ve çeşitli oturumlar düzenlenecek. Yarışma sonunda, başarılı olan ilk 3 takım uluslararası bir yarışmaya katılma hakkı kazanacak ve ayrıca destek ödemeleri alacak. Yarışma kapsamında, 21 takım, her biri 80 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 680 bin TL destek alacak. Performans ödülleri, tünel içinde en yüksek hız ve güvenli performansı gösteren takımlara verilecek. Birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye ise 120 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, inovasyon ödülleri kapsamında elektromanyetik levitasyon, itki sistemleri, altyapı geliştirme gibi 5 farklı kategoride toplamda 150 bin TL ödül dağıtılacak.

Yarışmaya, European Hyperloop Week organizasyonunda 3 kategoride başarı elde eden Hyperbee takımıda katıldı. Hyperloop teknolojisinin, itki sistemi ve manyetik levitasyon sisteminin aynı anda kullanıldığı 5. nesil bir ulaşım aracı olarak tanıtıldığını belirten Hyperbee Takım kaptanı Hamza Bahadır Çelik, European Hyperloop Week'ten 3 ödül ile ülkeye döndüklerini söyledi.

"3 birincilik elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmış olduk"

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Hyperbee takımı kaptanı Hamza Bahadır Çelik, "15-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de European Hyperloop Week yarışmasına katıldık. 3 ayrı kategoride de birincilik elde ettik. Sahneye 3 kez çıkıp bayrağımızı dalgalandırmış olduk, bunun gururu tarif edilemez. Yılların emeği ve tecrübesini görmek bizi mutlu etti. Aslında yarışmaya maksimum 3 tane kategoride başvuru yapabiliyorduk, biz üçünden de başvurup üçünden de birincilik getirdik. Alabileceğimiz maksimum başarıyı almış olduk. Bunun gurur ve sevinci içerisindeyiz. Her sene European Hyperloop Week yarışması farklı ülkelerde düzenleniyor. Önümüzdeki sene de Hollanda'da gerçekleşecek. Hollanda'da da benzer performansı göstermeyi istiyoruz. 10 farklı ülkeden 28 farklı takım katıldı" dedi.

"3 ödül aldık"

Bütün sene boyunca inişli çıkışlı zamanlardan geçtiklerini ve bu süreçte zorlandıklarını söyleyen Hyperbee takımı kaptan yardımcısı Tuba Akbulut, "Bütün sene boyunca yaşadığımız büyük olaylar var. Her ne kadar 3 yıllık bir takım olsak da inişleriniz çıkışlarımız oluyor ve bizim de gerçekten 'Acaba son mu?' dediğimiz yerler oluyor. Katıldığımız Avrupa'daki yarışta çok zorlandığımız bir an vardı. Ayağa kalkarak tekrardan, her şeyi bir araya toplayıp, üç ödülü aldık ve bunun şerefine aracımıza Anka ismini koymaya karar verdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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