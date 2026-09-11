IAF İcra Direktörü Feichtinger: Türkiye uzayda daha önemli aktör olacak

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyelini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin uzay alanında çok daha önemli bir aktör haline gelmesine katkıda bulunmayı umuyoruz." dedi.

???????Feichtinger, AA muhabirine, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde 5-9 Ekim'de Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IAC 2026 etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Federasyonun, 1951'deki Soğuk Savaş döneminde birbirleriyle iletişim sağlayamayan uzay camiasını bir araya getirmek için 10 kuruluş tarafından kurulduğunu ve bu alanda öncü kuruluş olduğunu ifade eden Feichtinger, uzay alanında faaliyet gösteren herkesi birbirine bağladıklarını ve ağlarının dünya çapında 82 ülkeden 604 üye kuruluşa ulaştığını söyledi.

Feichtinger, bu ağa TUA, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve diğer birçok uzay ajansının yanı sıra büyük aktörler başta olmak üzere sektör temsilcileri, küçük şirketler, girişimler (start-uplar), dernekler, topluluklar, uzay üniversiteleri ve uzay müzelerinin dahil olduğunu dile getirdi.

Uzay alanında faaliyet gösteren herkesin federasyona üye olabileceğini vurgulayan Feichtinger, IAC'nin, federasyonun "amiral gemisi etkinliği" olduğunu ifade etti.

"Türkiye, bölgede öncü bir rol üstleniyor"

Feichtinger, etkinliği her yıl dünyanın farklı bir yerinde gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"Bu yıl TUA ile IAC'nin 77'ncisini Antalya'da düzenleyecek olmak bizim için büyük bir mutluluk." diyen Feichtinger, şöyle konuştu:

"Son dönemde bu bölgeye çok güçlü biçimde odaklanıyoruz. 2023'te Azerbaycan'ın Bakü kentinde çok başarılı bir IAC etkinliği gerçekleştirdik. Şimdi Antalya'da ve 2028'de de Özbekistan'ın Semerkant kentinde IAC düzenleyeceğiz. Bu bölgenin uzay sektörü çok hızlı büyüyor. Özellikle Türkiye, bölgede öncü bir rol üstleniyor. Türkiye, yakın zamanda oldukça iddialı bir uzay politikası ve stratejisi belirledi. Bu doğrultuda ilk Türk astronot uzaya gitti, bir Ay Programı var ve Türkiye, artık çok hızlı büyüyen bir uzay ekosistemine sahip. Dolayısıyla küresel uzay camiasını Antalya'ya getirerek Türkiye'ye potansiyelini sergileme ve kendi uzay ekosistemini küresel ve uluslararası uzay topluluğuyla buluşturma fırsatı vermek istiyoruz. Böylece Türkiye'nin uzay alanında çok daha önemli bir aktör haline gelmesine katkıda bulunmayı umuyoruz.

Türkiye, kongre öncesi ile kongre sonrası arasındaki farkı kesinlikle görecektir çünkü insanlar, Türkiye'nin neler sunduğu, planlarının ve hedeflerinin neler olduğu konusunda çok daha fazla bilgiye ve daha iyi bir anlayışa sahip olacak."

Programa yeni unsurlar eklendi

IAC 2026'da bildiri özeti ve erken kayıtta rekor başvuru geldiğine dikkati çeken Feichtinger, bunun IAC'nin her geçen gün daha da çekici hale geldiğini göstermesi bakımından mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Feichtinger, "Türkiye, çok cazip bir ülke ve büyüyen bir uzay ekosistemi var. Antalya, sadece tatiller için değil konferanslar için de harika bir yer. Kararımızda bunlar da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Feichtinger, "Küresel uzay camiasının Antalya hakkında daha fazla bilgi edinme, Türkiye'ye gelme ve oradaki ekosistem ve paydaşlarla bağlantı kurma konusundaki ilgisi oldukça yüksek." dedi.

Feichtinger, kongrenin yıldan yıla büyüdüğünü ve programa yeni unsurlar eklediklerini belirterek, bu yılki etkinliğe ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine uluslararası bakanların ve milletvekillerinin katılacağı çok önemli bir toplantımız olacak. 50'den fazla uzay ajansı başkanını bir araya getiren IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Büyük şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) katılımı için özel bir toplantımız var. IAC'de yaklaşık 30 uluslararası astronotu ağırlayacağız. Bildiğiniz gibi astronotlar, uzay için her zaman en iyi elçilerdir ve özellikle genel kamuoyu için dünyayı dışarıdan görmüş bu son derece seçkin grubun temsilcileriyle tanışmak, olağanüstü derecede ilgi çekici olacaktır. Sanayi ve endüstri boyutuna bakacak olursak elbette tüm önemli sektör aktörleri orada olacak. ABD'den SpaceX, Blue Origin, Axiom, Voyager, Vast, Lockheed Martin Corporation, Boeing, Intuitive Machines yer alacak. Ayrıca Thales Alenia, OHB, Airbus, Leonardo gibi büyük Avrupalı şirketlerimiz olacak. Hindistan'dan IN-SPACe gelecek. Asya'dan, Japonya'dan önemli şirketlerin yanı sıra Çin'den ve diğer ülkelerden aktörler de katılacak. Kısacası, uzayla ilgili tüm küresel topluluk bu noktada buluşacak."

"Daha iyi bir fırsat yakalayamazsınız"

Feichtinger, Türkiye'deki uzay camiasına etkinlikte yer alma fırsatını kaçırmamalarını, uzay paydaşlarıyla bir araya gelmek için bundan daha iyi bir fırsatın olamayacağını söyledi.

Sektörün en üst düzey isimlerinin, astronotların, insan kaynakları direktörlerinin dahi etkinlikte olacağını vurgulayan Feichtinger, şöyle devam etti:

"Bir araştırma yapıp bildiri özeti gönderdiyseniz ve seçildiyseniz çalışmanızı ve araştırmanızı uluslararası bir dinleyici kitlesine sunabilirsiniz. Bu nedenle IAC ile etkileşime geçin ve elbette orta vadede bağlı kuruluşlar aracılığıyla IAF ile temas kurun. Üyelik kategorilerimiz arasında uzay üniversiteleri de var. Eğer uzay üniversiteniz IAF üyesiyse uzmanlık alanlarında dünya liderlerinin yer aldığı komitelerimize katılıp onlarla tanışabilirsiniz. Şirketiniz henüz IAF üyesi değilse üye olmasını teşvik edin çünkü üye olduğunuzda federasyonumuzdaki teknik komitelere katılma hakkı kazanırsınız. Kısacası bu fırsatı değerlendirin, sakın kaçırmayın çünkü kariyerinizi uzay alanında planlıyorsanız küresel uzay topluluğuyla bağlantı kurmak için bundan daha iyi bir fırsat bulamazsınız."

"Maskotu insanlar çok sevecek"

Feichtinger, Türkiye'nin IAC 2026 için maskot olarak belirlediği "Turquoise" isimli caretta carettayı da çok beğendiklerini belirterek, "Maskot hem uzayı simgeliyor hem de Türkiye'nin, Antalya'nın ruhunu yansıtıyor. Aynı zamanda turkuaz renkli bir kaplumbağa formunda bir astronotu canlandırıyor. Dolayısıyla böylesine güzel bir maskot tasarlayıp önerdikleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUA ekibini tebrik ederim. İnsanlar, onu çok sevecek." diye konuştu.

"Artemis" Türkiye'nin ciddiyetini gösteriyor

Türkiye'nin kısa süre önce imzaladığı "Artemis Anlaşmaları"ndan dolayı da tebriklerini dile getiren Feichtinger, şunları kaydetti:

"Bu adım, Türkiye'nin uzay keşiflerini ilerletme konusundaki hedeflerinde son derece ciddi olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin uzay stratejisinde Ay'a sert iniş hedefleyen bir Ay Programı yer alıyor. ABD öncülüğündeki Artemis Programı gibi devasa bir girişim varken bunun bir parçası olmak son derece doğaldır. Bence Türkiye, Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak insanları yeniden Ay'a ve gelecekte de Mars'a taşımayı amaçlayan bu daha büyük, küresel girişimin bir parçası olma fırsatını yakalayacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na ve Artemis Programı'na katılmasının çok büyük perspektifler sunduğunu düşünüyorum."