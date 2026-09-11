İBB 14 Eylül'de toplu ulaşımı ücretsiz yaptı, 3 bin 665 ilave sefer koydu - Son Dakika
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İBB 14 Eylül'de toplu ulaşımı ücretsiz yaptı, 3 bin 665 ilave sefer koydu

İBB 14 Eylül\'de toplu ulaşımı ücretsiz yaptı, 3 bin 665 ilave sefer koydu
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İBB, yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı; 14 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenlenecek, okul çevresindeki şantiyeler bir hafta durdurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvenli ve kolay ulaşım sağlanabilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığını (AKOM) ziyaret ederek, yeni dönem öncesinde yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbulluların ilk gün yaşanacak yoğunluktan mümkün olduğunca az etkilenmesi için tüm ekiplerle sahada olacaklarını belirten Aslan, "14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenleyeceğiz. Toplu taşıma kapasitemizi artırarak mümkün olduğunca fazla İstanbulluyu toplu ulaşıma yönlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Aslan, yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkacağını, okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkında servis araçlarına gün boyunca ücretsiz park imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

İstanbul genelinde 3 bin 857 okul geçidini kullanıma hazır hale getirdiklerini, okul çevrelerindeki trafik işaretlemelerinin tamamını yenilediklerini, 64 kavşakta çocuklar için hazırlanan seslendirmeli sinyalizasyon sistemlerini devreye aldıklarını aktaran Aslan, 14 Eylül'de 231 personel, 30 yerinde çözüm aracı ve ekiplerle sahada olacaklarını belirtti.

İlk hafta gündüz saatlerinde trafiği etkilememesi ve okul çevresinde olan şantiyelerde çalışma olmaması için hem yol hem de şantiye çalışmalarını bir hafta boyunca durduracaklarını kaydeden Aslan, aldıkları tedbirlerin uygulanmasını pazartesi günü AKOM'da kameralarla takip edeceklerini, en ufak bir olaya valilik, emniyet ve jandarma birimleriyle anında müdahale edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB 14 Eylül'de toplu ulaşımı ücretsiz yaptı, 3 bin 665 ilave sefer koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB 14 Eylül'de toplu ulaşımı ücretsiz yaptı, 3 bin 665 ilave sefer koydu - Son Dakika
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