İBB, 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını kabul etti - Son Dakika
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İBB, 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı'nda, 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2500 yeni taksinin sadece İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vereceği ve ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacağı belirlendi.

29.08.2024 11:39
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Feridun AÇIKGÖZ/ İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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