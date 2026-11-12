İBB Başkan Vekili Aslan COP31\'de İstanbul ulaşımını afetlere hazırlamayı hedefliyor

(ANTALYA) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, COP31 kapsamında düzenlenen "Kentsel Dayanıklılıkta Sürdürülebilir Ulaşım: İş Birlikleri ve Çözümler" oturumunda, "Asıl hedefimiz yalnızca kriz anında müdahale etmek değil, ulaşım ağımızı krizlere önceden hazırlamak. İstanbul SEKAP Aşama İki Uygulama Planı Projesi kapsamında hazırladığımız afetlere dayanıklı kentsel hareketlilik yol haritasını da bu çalışmalarımızın somut çıktılarından biri olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, COP31 kapsamında düzenlenen "Kentsel Dayanıklılıkta Sürdürülebilir Ulaşım: İş Birlikleri ve Çözümler" başlıklı oturumda konuştu. "Bugün Kent yönetimlerinin en temel sorumluluğu iklim krizinin etkilerini azaltmak, kentlerimizi afetlere hazırlamak ve olağanüstü durumlarda yaşamın sürekliliğini sağlamak. Çünkü bir kentin dayanıklılığı yalnızca binaların sağlamlığıyla değil, vatandaşlarımızın en zor koşullarda bile temel hizmetlere ulaşabilmesiyle ölçülür. Ulaşım sistemleri kent yaşamının sürekliliği için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarının da önemli kaynaklarından biridir. Bu nedenle İstanbul'da ulaşımı hem gündelik ihtiyaçları hem de iklim risklerini gözeterek planlıyoruz" diyen Aslan şöyle devam etti:

"İstanbul iki kıtayı birbirine bağlayan ve toplu ulaşımda her gün yaklaşık 16 milyon yolculuğun yapıldığı bir dünya metropolüdür. Bu coğrafyada ulaşımı kolaylaştırmak için metro, otobüs ve vapurun birbirini tamamladığı bir ulaşım ağına yatırım yapıyoruz. Yaya ve bisiklet ulaşımını da bu ağın bir parçası olarak görüyoruz. İstanbul'un toplam raylı sistem ağı bugün 402.6 kilometreye ulaştı. Deniz ulaşımında son yedi buçuk yılda 11 yeni hattı hizmete açtık. Şehir hatlarımızda her gün yaklaşık 200 bin yolcu taşıyoruz. 600 km'yi aşan bisiklet yolu ağımızı büyütürken ilçelerimizde 2 bin 400 elektrik destekli paylaşımlı bisikleti İstanbulluların kullanımına sunduk. Hedefimiz İstanbulluların güvenilir, erişilebilir ve düşük karbonlu seçenekler arasında kolayca geçiş yapabileceği, birbirini tamamlayan bir ulaşım sistemi kurmak. Bu yaklaşımın örneklerinden biri Avrupa Birliği finansmanıyla ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürüttüğümüz İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Aşama İki Uygulama Planı Projesi oldu. Hane halkı anketleri, yol sayımları ve katılım çalışmalarıyla İstanbulluların günlük ulaşım deneyimlerini dinledik. Kurumların, uzmanların ve sivil toplumun katkısıyla 11 pilot uygulama önerisi geliştirdik. Bu öneriler arasında düşük emisyon alanları, otobüs öncelikli şeritler, yaya öncelikli sokaklar, bisiklet ağının genişletilmesi, iskelelere erişimin iyileştirilmesi ve yeni deniz hatları bulunuyor. Böylece toplu ulaşımı ve aktif hareketliliği güçlendirerek özel araca bağımlılığı ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltmayı hedefliyoruz.

"ASIL HEDEFİMİZ ULAŞIM AĞIMIZI KRİZLERE ÖNCEDEN HAZIRLAMAK"

Ulaşımı geleceğe hazırlarken aşırı hava olaylarını ve afet risklerini de hesaba katıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayındaki şiddetli yağışlarda 10 metro, üç tramvay ve iki füniküler hattımızla seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzattık. İstanbulluların evlerine güvenle ulaşmasını sağladık. Ama asıl hedefimiz yalnızca kriz anında müdahale etmek değil, ulaşım ağımızı krizlere önceden hazırlamak. İstanbul SEKAP Aşama İki Uygulama Planı Projesi kapsamında hazırladığımız afetlere dayanıklı kentsel hareketlilik yol haritasını da bu çalışmalarımızın somut çıktılarından biri olarak görüyoruz. Deprem, sel ve tsunami senaryolarının ulaşım ağımız üzerindeki olası etkilerini analiz ettik. Kritik altyapı unsurlarını ve öncelikli müdahale alanlarını belirledik. Bu analizlerden hareketle afet öncesi hazırlığı, afet anında ulaşımın sürekliliğini ve sonrasında hizmetlerin hızla yeniden sağlanmasını kapsayan stratejiler geliştirdik. Çünkü bir güzergah kapandığında ambulansın, itfaiyenin ve yardım araçlarının başka bir yoldan ilerleyebilmesi hayati önem taşıyor. Toplu taşımaya kolay erişim, güvenli yaya ve bisiklet bağlantıları günlük yaşamı kolaylaştırırken ulaşımın çevresel etkilerini de azaltıyor. Bugün ulaşım alanında aldığımız kararlar İstanbul'un iklim değişikliğiyle mücadelesini ve değişen iklim koşullarına uyum sağlama kapasitesini de şekillendiriyor. Bu oturumun kentlerimizin deneyimlerini paylaşmamıza, ortaklıklarımızı güçlendirmemize ve iklim değişikliğiyle mücadelede uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmasını diliyorum."