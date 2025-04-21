İbb Başkan Vekili Aslan:  İstanbul'un Muhafızı Tutuksuz Yargılanmalı... Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
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İbb Başkan Vekili Aslan:  İstanbul'un Muhafızı Tutuksuz Yargılanmalı... Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm İçin İmzalar Atıldı

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Üsküdar’da “Üsküdar Yenileniyor” projesi kapsamında kentsel dönüşüm sözleşmeleri için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “İçerde olsa da İstanbul’un muhafızlığını Ekrem İmamoğlu yapmaya devam ediyor, biz onun yol arkadaşlarıyız, onun yerine de hem onu hem İstanbul’u koruyacak gücümüz var. Bir an önce İstanbul’un muhafızının tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ediyoruz” dedi.

21.04.2025 22:52  Güncelleme: 23:52
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(İSTANBUL) - Üsküdar'da "Üsküdar Yenileniyor" projesi kapsamında kentsel dönüşüm sözleşmeleri için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "İçerde olsa da İstanbul'un muhafızlığını Ekrem İmamoğlu yapmaya devam ediyor, biz onun yol arkadaşlarıyız, onun yerine de hem onu hem İstanbul'u koruyacak gücümüz var. Bir an önce İstanbul'un muhafızının tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ediyoruz" dedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yürütülen "Üsküdar Yenileniyor" projesi kapsamında kentsel dönüşüm sözleşmeleri için imza töreni gerçekleştirildi. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'ndeki Denizmen Apartmanı'nda yıkım işlemleri başlatılırken, Acıbadem Mahallesi'ndeki Baltepe Apartmanı'nda temel atıldı. Dört ayrı mahallede toplam bin 68 bağımsız birimi kapsayan projeler için hak sahipleriyle imzalar atıldı.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, KENTAŞ Müdürü Nazım Akkoyunlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı sürecini eleştirerek, "Hiçbir somut delile dayanmayan, içi boş iddianamelerle çok sevdiği İstanbul'dan, İstanbullulardan, ailesinden, sizlerden ayrı tutuluyor. İçerde olsa da İstanbul'un muhafızlığını Ekrem İmamoğlu yapmaya devam ediyor, biz onun yol arkadaşlarıyız, onun yerine de hem onu hem İstanbul'u koruyacak gücümüz var. Bir an önce İstanbul'un muhafızının tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesini talep ediyoruz" dedi.

"İmamoğlu da Erdoğan ile aynı şartlarda yargılanmalı"

Aslan, "Bizim istediğimiz şey, mevcut Cumhurbaşkanımızdan görevi devralıp bir sonraki Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kuracak Cumhurbaşkanının tıpkı 1994'de seçilen belediye başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi aynı anayasa şartlarında, aynı hukukla yargılanması, ona uygulanan adaletin aynısının benim İstanbulumda seçilmiş büyükşehir belediye başkanım Ekrem İmamoğlu'na uygulanması, bizim talebimiz bu" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu adına da teşekkür eden Nuri Aslan, "Üsküdar, İstanbulumuzun gözbebeği bir semtimiz. Bu güzel ilçemizin en önemli gündem maddeleri arasında kentsel dönüşüm yer alıyor. Üsküdar'ın yapı stokunun yenilenmesi kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayat geçirilmesi gerekiyor.  Üsküdar Belediyemiz de 'Üsküdar Yenileniyor' projesiyle bu konuda çok değerli bir süreç yürütüyor belediye başkanımızın öncülüğünde ve bir yıldaki başarıları, bu süreçteki yaptıkları katkılar dolayısıyla ben de Ekrem İmamoğlu vizyonu adına, Başkanımız adına da kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul projesine de tepki gösteren Aslan, "Biz de burada kentsel dönüşümle uğraşırken, birileri de Arnavutköy'de Kanal İstanbul yapacağım diye 24 bin tane konutu, İstanbul'un su kaynağının bir kısmını karşılayan barajın oraya kuruyor. Orada yapılacak herhangi bir su kaynağına yönelik bir çalışma İstanbul'un gelecekte büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalması demektir" dedi.

"Üsküdar'da yirmi yılda atılmayan adımları bir yılda attık"

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da göreve geldikleri günden bu yana, Büyükşehir ile uyum içinde çalışarak kentsel dönüşüm sürecini hızla başlattıklarını belirtti. Dedetaş, "Üsküdar'ı, kentsel dönüşüm sürecini hazırladık. 2019'dan sonra gelen ve işini aşkla yapan arkadaşlarımızın da desteğiyle birlikte Üsküdar'da aslında bir yılda, belki 20 yılda atılmayan adımların tamamını çok hızlı bir şekilde attık ve zemini bu anlamda herkes için eşit, adaletli olacak şekilde düzenledik. Üsküdar Belediyesi olarak, komşularımızın depreme dirençli ve sağlıklı yapılarda yaşamlarını sürdürmelerini çok önemli görüyoruz. Tüm Üsküdarlıların huzur içinde yaşayabileceği bir ilçe yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

İlk yıllarında 33 mahallenin tamamında kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini belirten Dedetaş, "Bir yıllık süreçte, iştirak şirketimiz KENTAŞ'ın garantörlüğünde ilerleyen kentsel dönüşüm süreçlerinde 33 mahallemizin tamamında çalışmalar yürüttük. Üsküdar'ın 3 noktasında, Yavuztürk, Bahçelievler ve Ünalan mahallelerimizde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri açtık. Bugüne kadar, Üsküdar Yenileniyor platformu ve kentsel dönüşüm bilgilendirme ofislerimiz üzerinden 1200'e yakın başvuru aldık ve bunların 1100'den fazlasına dönüş sağladık. Yaklaşık 600 farklı parseli kapsayan bu başvurular, 5.000'den fazla yapıyı ve yaklaşık 30 bin bağımsız birimi ilgilendiriyor" dedi.

Dedetaş, bugüne kadar evraklarını tamamlayan 227 başvuru için ön teklif hazırlandığını, bunlardan 38'inin hak sahipleri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm çalışmalarımızı Üsküdarlıların refahını artırmak adına gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören, protokol üyelerinin canlı bağlantı ile butonlara basarak Baltepe Apartmanı'nda temel atma ve Denizmen Apartmanı'nda yıkım işlemlerini başlatmasıyla sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb Başkan Vekili Aslan:  İstanbul'un Muhafızı Tutuksuz Yargılanmalı... Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb Başkan Vekili Aslan:  İstanbul'un Muhafızı Tutuksuz Yargılanmalı... Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
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