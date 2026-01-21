İbb Başkanvekili Nuri Aslan'dan 'Billboard' Açıklaması: "İstediğiniz Kadar Pankart Asın, Metro Gerçeğini Dünya Biliyor"

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Ulaşım Çalıştayı'nda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, billboardlar üzerinden siyasi algı çalışması yürütüldüğünü belirterek "Sen istediğin kadar billboarda pankart as, algı yönetmeye çalış... Herkes biliyor ki bu şehirde 10 tane metro inşaatı aynı anda yapılıyor. Üçünü açtık, üçü 2026'da, ikisi 2027'de, kalanları 2028'de açılacak. Eğer yatırım onayı verilirse 2030'a kadar İstanbul'un altını metroyla donatacağımızı; bunun kaynağını kendimizin bulduğunu Ankara da dünya da biliyor. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok" dedi.

İBB, kentin en hayati damarı olan ulaşım sistemini ortak akıl ve bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımak amacıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya yerleşkesinde "Ulaşım Çalıştayı" düzenledi. İstanbul'da yer alan 61 üniversiteden akademisyenlerin, 39 ilçe belediyesinden teknik heyetlerin, ulaşım sektörü uzmanlarının ve ulaşım esnafının katılımıyla düzenlenen organizasyonun teknik açılışını, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım mevcut durumu ve projeleri özetleyen kapsamlı bir sunumla yaptı. Ardından İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "adil ve erişilebilir ulaşım" vizyonuna dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Teknik ve idari sunumların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini ileterek başladı. Ulaşımı sadece teknik bir mühendislik konusu değil, milyonların hayatına dokunan bir "sosyal adalet" mücadelesi olarak tanımlayan Aslan, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde yürütülen imza ve onay süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

"Yatırım kararnamesi beklentilerimizin altında kaldı"

Konuşmasında 15 Ocak tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Kararnamesi'ne değinen Nuri Aslan, İstanbul'un hak ettiği yatırımların onaylanması konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Ekonomik zorluklara rağmen devletin İstanbul'un yatırımlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini belirten Aslan, "Tüm ekonomik zorlamalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Ocak'ta yatırım kararnamesini onayladı ancak bazı beklentilerimizi ne yazık ki karşılayamadık. Ama ben inanıyorum ki devletimizin başkanı da İstanbul'u seviyor. Bu sefer imzalanmadıysa bir dahaki sefer İstanbul'un yatırımları imzalanacak. İmza gelmese dahi biz kendi kaynaklarımızla İstanbul için daha çok iş yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pankartlar değil, raylı sistemler konuşacak"

Medyada ve billboardlarda algı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Aslan, İBB'nin raylı sistem atağının bir dünya rekoru olduğunu söyledi. Yapılan işlerin gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Aslan, "Sen istediğin kadar billboard'a pankart as, algı yönetmeye çalış... Herkes biliyor ki bu şehirde 10 tane metro inşaatı aynı anda yapılıyor. Üçünü açtık, üçü 2026'da, ikisi 2027'de, kalanları 2028'de açılacak. Eğer yatırım onayı verilirse 2030'a kadar İstanbul'un altını metroyla donatacağımızı; bunun kaynağını kendimizin bulduğunu Ankara da dünya da biliyor. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok" dedi.

"Kamu hizmetinde 155 milyar liralık dev bütçe ve vergi yükü"

İstanbul'un ulaşımını ayakta tutmak için ayrılan bütçenin büyüklüğüne dikkat çeken Aslan, sadece ulaşım yatırımları için 2026 yılında 155 milyar liralık bir program hazırladıklarını söyledi. Belediyenin üzerindeki mali yüke de değinen Aslan, "İBB bütçemizin yüzde 16'sını toplu ulaşıma ayırıyoruz. Sadece akaryakıttan kaynaklanan yıllık vergi yükümüz 5,5 milyar lirayı buluyor. Bu rakam ne demek biliyor musunuz? Biz bu parayla her yıl İETT filosunun tamamını baştan aşağı yenileyebilirdik. Bu ağır yüke rağmen hizmeti hiç aksatmadık, İETT tarihindeki yolcu memnuniyet rekorunu kırdık" dedi.

"Ulaşım planını masa başında değil, anneleri ve şoförleri dinleyerek yapıyoruz"

Çalıştayın temel amacının "katılımcılık" olduğunu belirten Nuri Aslan, ulaşım planlamasında tek yetkilinin idareciler olmaması gerektiğini savundu. Aslan, modern bir metropolün ancak toplumun her kesimini dinleyerek yönetilebileceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un ulaşımı keyfiyete ve plansızlığa gelmez. İstanbullunun ihtiyacını karşılayacak bir plan ancak akademiyi, esnafı, çocuğunu okula götüren anneleri, her gün işine giden genci ve yollarda emek veren şoförlerimizi dinleyerek mümkün olabilir. Biz, 'yaptık oldu' diyen değil, 'birlikte karar verelim' diyen halkçı bir anlayışın temsilcileriyiz."

Dünya rekoru: Her iki yolcudan biri metroda

Raylı sistemlerin ulaşımdaki payının yüzde 36'ya yaklaştığını belirten Aslan, İETT'nin de Avrupa nüfusunun üç katı kadar yolcu taşıyarak bir dünya devine dönüştüğünü ifade etti. Çalıştaydan çıkacak sonuçların Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceğini ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir: "2019'da başlayan ulaşım planında ikinci faza geçiyoruz"

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise 16 milyon İstanbullunun hayatına dokunacak projelerin "ortak akıl" ile şekillendiğini vurguladı. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu öncülüğünde hazırlanan ulaşım planının artık "ikinci fazına" geçildiğini belirten Demir, "Bugün burada alacağımız her karar, birkaç ay içinde vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunacak sonuçlar üretecektir" dedi. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılındaki modern belediyecilik vizyonuna ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasına atıfta bulunan Demir, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil dünyanın örnek şehri olması için çalıştıklarını belirterek, "Işığımızı Ata'mızın 'sağlığın, temizliğin ve modern kültürün örneği olacak şehirler' vizyonundan alıyoruz. Amacımız katılımcı bir yönetimle, iklim ve çevre sorunlarını azaltacak entegre bir ulaşım sistemini stratejik bir çerçeveyle hayata geçirmektir" ifadelerini kullandı.

"Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım'dan İstanbul'un ulaşım yol haritası"

Çalıştayın teknik çerçevesini çizen İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım, "İstanbul'da Ulaşım Faaliyetleri ve Vizyonu" başlıklı sunumunda şehrin ulaşımındaki güncel tabloya ilişkin veriler paylaştı. 2019 yılından bugüne hayata geçirilen stratejik yatırımların dökümünü yapan Yıldırım, İstanbul'un trafik yükünü hafifletecek ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan vizyon projelerin yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

"9 proje yatırım programına alınmadı"

İBB'nin imza beklediği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmayan projeleri arasında İETT 300 Adet Metrobüs Aracı Alımı, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı Sistem Hattı, Eyüp-Bayrampaşa Tramvay Hattı, Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, SECAP Enerji Verimliliği Projesi, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı, Dolmabahçe-Levazım-Armutlu Tünelleri, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projeleri yer alıyor.