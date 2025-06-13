İBB, Beşiktaş'taki Çınar Ağaçlarında Budama Çalışmalarına Başlıyor

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'ta çınar kanserine yakalanmış ağaçlarda bakım ve budama çalışmalarına başlıyor. Devrilme ve kırılma riskine karşı yapılacak işlemler, 16 Haziran Pazartesi günü Çırağan Caddesi'nde başlayacak.

İBB, Beşiktaş'ta çınar kanserine yakalanmış ağaçlarda bakım ve budama çalışmalarına başlıyor. Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi, Bebek Parkı ve çevresindeki çınar ağaçlarında görülen mantar kaynaklı "Çınar Kanseri" hastalığına karşı İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı doğrultusunda müdahale edilecek.

İBB ekipleri tarafından yapılacak budama çalışmalarında, kuruyan ağaçlara kuru dal budaması uygulanacak; budama yapılan yüzeylere ise koruyucu budama macunu sürülecek. Gerekli görülen ağaçlarda tepe küçültme işlemleri de gerçekleştirilecek. Çalışmalar sayesinde devrilme ve kırılma gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Budama ve bakım işlemleri, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Orman Mühendisleri odası yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilecek.