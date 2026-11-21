Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinde İBB Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "85 milyar dolar. Ama bu belediyenin cebine girmemiş. AKP dönemi imar uygulamaları uygulamalarıyla bu şehirde yaratılan rant, 85 milyar dolar. Kime gitmiş? Belediyeye gitseydi de halka dönseydi. 3 trilyon 950 milyar lira. 130 proje ile yaratılan ranttır bu. Ne oldu peki? Bunları ortaya çıkaranlar kim? Gürkan Akgün, Ramazan Gülten, Arif Gürkan Alpay ve bizim bürokratlarımız onların hepsi onların hepsi 18 aydır Silivri'de tutuklu. Niye? İrtikap yapmışlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı bütçe görüşmelerinde kürsü konuşmasını yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden sonra bir önceki dönemden kalan ve İçişleri Bakanlığı tarafından el koyulan 33 yolsuzluk dosyalarını gündeme getirdi. İnanlı şunları söyledi:

"33 DOSYADA 2.5 MİLYAR DOLARLIK YOLSUZLUK"

"İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından sonra ortaya çıkan AKP dönemi yolsuzluk dosyaları. 33 tane dosya sadece İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 33 dosyada 2.5 milyar dolarlık yolsuzluk. Diyorsunuz ya şimdi bize burada kürsülerde yolsuzluk. Bunlar delilli, belgeli, sabit. İçişleri Bakanlığı almış. Sen bakamazsın demiş ben bunlara el koyacağım demiş... dedi gözümüzün önünde. Dosyaları aldı, kapağını açmadı. Neler var içinde neler? Askeri alan alımı, Metal Yapı arazi alımı, Vatan Caddesi meşhur arazi satışı. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Toplamda 25 milyar dolarlık somut yolsuzluk dosyası. Bu dosyadaki bu tespitlerin tamamı yapıldıktan sonra savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Teftiş kurulumuz bulundu. İBB'nin hukuk Müşavereli takip etti dosyalarda takipsizlik. Birkaç tane örnek vereceğim. Bakın, bunu çok iyi hatırlar AKP'li arkadaşlar. Nedir bu? Geçen dönem bunu biz burada çok dile getirdik ama unutuyorsunuz. Hafızayı beşer nisyan ile malul derler.

"106 MİLYON DOLAR KAMU KİM ÖDEYECEK BUNU"

Fatih Vatancı Caddesi yolsuzluğu. Bu gerçekten örnek olacak bir şey. Fatih Belediyesi'nin 2011 yılında yılında Metal Yapıya 25 milyon liraya bir arazi satıyor. Bu araziyi durup dururken 17.02.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 429.733.000 yani 430.000.000 liraya satın alıyor. İBB bir bakıyor bu neyin nesidir diye. Neymiş burası diye. Bu araziyi aldıktan sonra burası park ve yeşil alan evet park ve yeşil alanmış burası 430.000.000 liraya satıyorlar. İBB burayı İBB'ye aldıktan sonra yani Metal Yapı bunun niye sattığı belli değil. O da ayrı da. Park ve yeşil alanı İBB meclisinde AKP'li AKP'nin çoğunluğuyla konut ve ticaret alanına dönüştürülüyor bu adam aldıktan sonra. Ve İBB kendi eliyle konut ve ticarete dönüştürdüğü yeri değerlendirip sahibinden bir güzel geri alıyor. O dönemde bizim teftiş kurulu da bakıyor. Ya bir dakika burayı aldınız da bir talep ve bir ihtiyaç var mı? Hani sahibinin de satayım talebi var mı? Talep yok. İhtiyaç yok. İhtiyaç da belirtilmemiş. Peki nasıl aldılar diye bakıyorlar? Doğrudan temin. Doğrudan temin. Biz açık ihaleler yapıyoruz da yaklaşık maliyet bedelinin üstünde satın aldın da yok piyasada rekabet koşulu oluşmadı da bürokratlarımız yargılanırken doğrudan temin. Gidiyor adamın kupon arazi kupon. Hani doğrudan gidiyor alıyor. Doğrudan teminle araziyi alıyor. Fiyat araştırması var mı? Yok. Fiyat araştırması da yok. Peki niye alıyorsunuz burayı? İhtiyacı mı varmış İBB'nin? O da belli değil. Peki değerleme raporu yapıyor İBB. Aslında 430 milyon lira mıymış, değil miymiş diye bize geçtikten sonra gerçek değerinin 73 milyon lira olduğu ortaya çıkıyor. 106 milyon dolar kamu Kim ödeyecek bunu? Yetimin hakkı yok mu burada? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Belgeli, kayıtlı. Hepsi dosyalarda var.

"PARTİYE GÖRE ADALET"

O dönemin İBB yönetimine dava açan var mı? Yok. Sabahın 6'sında kapıları çalınıp kelepçelerle videolara çekilip film stüdyosunda gibi götürülen belediye başkanı var mı? Yok. Niye? Çünkü onlar AKP'li. Ama o tuğla gibi iddianamede hala konuşuyorsunuz ya, başkanın villaları, villaları, iki tane villa. Villanın önündeki park alanı olan, park ve rekreasyon alanı olan yeri İBB ödeyip de yapması gereken şey zaten kamulaştırdı diye bugün encümen üyesi arkadaşlarımızın ifadeleri alınıyor. Bürokratlarımızın ifadeleri alınıyor. Devletin malı kamulaştırmış, kimseye de peşkeş çekmemiş. Partiye göre adalet.

"KAÇ LİRA ZARAR? 11,5 MİLYON DOLAR. AL SANA KAMU ZARARI"

Peki, bir dosya daha. Başakşehir askeri yalan yolsuzluğu. 24 Ekim 2016'da hiçbir şekilde İBB'nin kullanamayacağı Başakşehir'deki bir askeri alanı AKP Maltepe eski ilçe başkanı diyor ki İBB'ye burayı al. İBB hiç işine yaramayacak askeri alanı 24 Ekim 2016'da, 41.2 milyon lirayı alıyor. Bir şey de yapmıyor. İBB Ekrem Başkan döneminden sonra eski dosyalara bakınca ya 41 milyon almış askeri alan. Biz burada ne yapacağız? Bir değerleme yapalım diyorlar. SPK lisanslı kuruluştan değerleme 41 milyon liralık arazinin değerinin 13 milyon lira olduğu ortaya çıkıyor. Tam 3 kat farzlı bir fiyata İBB'ye satılmış. Kamu zararı yok mu? Kimin hakkı var burada? Yetimin hakkı yok mu? İstanbul'un hakkı yok mu? Kaç lira zarar? 11,5 milyon dolar. Al sana kamu zararı.

"AL SANA 430 MİLYONLUK PARK. İŞTE YAPARSA AKP YAPAR"

Peki bir dosya daha. KİPTAŞ dosyası. Yüzyılın Yolsuzluğu diyorlar ya. Bak bu da çok güzel ha. Böyle büyük bir ticaret var mı? Sadece 4 günde 85 milyon dolar alan. KİPTAŞ Bahçeşehir Arsalı mı? Ne olmuş? 7 Ocak 2016'da Atmaca Gayrimenkul çok iyi bir Atmaca'yı. Atmaca Gayrimenkul Ocak 2016'da Nurol İnşaat'tan 49.500.000 liraya bir arsa alıyor. 49.500.000 liraya ve sadece 4 gün sonra 11'inde 130.000.000 liraya KİPTAŞ'a satıyor. 4 günde kara bakar mısınız? Kara bakar mısınız? 80.500.000 lira kara ediyor. Atmaca Gayrimenkul Nurul'dan alıyor ve 130 milyon liraya KİPTAŞ'a satıyor. Peki Kiptaş ne yapıyor bunu? Hiçbir şey yapamıyor. Bakıyor bakıyor proje üretemiyor. KİPTAŞ buraya bir şey yapacak yapamıyor. Sonra İmar AŞ'ye devrediyor. Sen bir şey yap diye. Sonra 2019'dan sonra çoğunluk AKP'de ya. Ne yapıyor meclis üyeleri? İmar AŞ'ye orada İBB'ye sattılar. Hiç işe yaramayan araziyi, Atmaca Gayrimenkul 4 günde 80 milyon doları kazandı. İBB'nin elinde arazi patladı. KİPTAŞ bir şey yapamadı. İmar AŞ'ye sattı. İmar AŞ'ye bir şey yapacak. "Durun!" dedi AKP'liler. Biz orayı parka çevireceğiz. Yaparsak parti yapar. Araziyi park alanına çevirdiler. Al sana 430 milyonluk park. İşte yaparsa AKP yapar. İşte böyle soyuldu bu ülke.

"BU ŞEHİRDE YARATILAN RANT, 85 MİLYAR DOLAR"

Şimdi tek tek 33 tane dosya var. Ben size şurada 3 tane anlattım. 33 dosyayı anlatmayacağım. AKP dönemi hani diyorlar ya Orkun Bey gitti belediye gelir kaynağı üretsin dedi. Bak başkanım böyle üretmişler bak. Gelir rant. Ne yapmış? 85 milyar dolar. Ama bu belediyenin cebine girmemiş. AKP dönemi imar uygulamaları uygulamalarıyla bu şehirde yaratılan rant, 85 milyar dolar. Kime gitmiş? Belediyeye gitseydi de halka dönseydi. 3 trilyon 950 milyar lira. 130 proje ile yaratılan ranttır bu. Ne oldu peki? Bunları ortaya çıkaranlar kim? Gürkan Akgün, Ramazan Gülten, Arif Gürkan Alpay ve bizim bürokratlarımız onların hepsi onların hepsi 18 aydır Silivri'de tutuklu. Niye? İrtikap yapmışlar. Niye? İş adamına demiş ki bir tanesi de Pasifik Holding çıktı orada ben şikayetçiyim dedi. Bana zorla kreş yaptırdılar dedi. Bir kreş yapar mısın bu ülkenin bu şehrin çocuklarına demiş Gürkan Akgün olabilir demiş. Çıktı mahkemeye Pacific Holding yönetim kurulu başkanı adı bir yerlerde geçen arkadaşlar söylemeyeyim. Ben mağdurum dedi. İrtikap mağduruyum. Niye mağdursun? Zararın var mı dedi hakim duruşmada. Dinledim beyanını. Manevi olarak zarardayım. Üzdüler beni dedi. Bunu söyledi. Maddi zarar yok. İncinmiş arkadaş incinmiş"